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    首頁　>　社會

    樂團主唱大港開唱後失聯 警方愛河撈起遺體

    2021/04/01 00:30

    〔中央社〕高雄地方法院旁的愛河畔今天發現男性浮屍，警方獲報後，將遺體打撈上岸。經確認，死者為樂團「謎路人」主唱「小賀 81」，在「大港開唱」演出結束後失聯，樂團及唱片公司晚間證實死訊。

    「2021大港開唱」3月27日、28日在高雄駁二藝術特區舉行，到場演出的樂團「謎路人」主唱「小賀 81」在活動後失聯。高雄市警方今天中午接獲報案，指高雄地方法院旁的愛河畔，出現男性浮屍。警方立即封鎖現場，並將遺體打撈上岸，後確認死者為小賀 81，死因有待釐清。

    樂團「謎路人」與唱片公司「出力音樂」晚間發布聯合聲明表示，主唱小賀 81「去當天使了」。內容提到，小賀在「2021大港開唱」謎路人演出結束後，狀況非常好，團員與經紀公司都認為大港開唱的演出在水準之上。

    聲明指出，小賀在「2021大港開唱」的兩天跟著團員進出，非常開心的演出以及享受音樂祭，由於大港之後兩天，團員聯繫不上他，於是今天緊急報警處理。報警的同時，接獲警方在愛河撈起無名死者的消息，協同家屬指認，確認小賀往生。

    聲明表示，小賀曾有段「無法令人放心的日子」，但經一年多的努力，在團員與公司支持下，小賀在音樂上有了突破，生活狀態也相當穩定，並非外界所傳的精神問題。聲明最後呼籲，釐清死因前，請各界不要隨意揣測，否則會對小賀親友帶來二度傷害。（編輯：楊昭彥）

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