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    翁茂鍾案》7成涉案檢察官離職 部份不配合調查拒訪

    法務部針對涉案檢察官進行訪談，是否有違失待認定。（記者吳政峰攝）

    法務部針對涉案檢察官進行訪談，是否有違失待認定。（記者吳政峰攝）

    2021/03/31 23:12

    〔記者吳政峰／台北報導〕佳和集團負責人翁茂鍾曾與多名司法官來往，但因他曾經捲入訴訟案件，連帶使得這些司法官的操守遭到質疑，法務部決定訪談曾與翁茂鐘有過飲宴或贈禮的檢察官與調查官，調查近日結束，約有7成的檢察官已離職，其中部份甚至拒訪。完整的調查報告預計4月初出爐，若被認定違失情節重大者，將送檢察官人事審議委員會討論是否有送監察院審查的必要。

    法務部根據監察院要求，1月18日公布第一波調查名單，只要與翁茂鍾往來5次以上者，均被列為訪談對象，其中高檢署前檢察官羅榮乾被移送監察院，另把台南地檢署前檢察長方萬富與檢察官曲鴻煜移送刑事調查。第二波約談結果則將於4月初出爐，法務部已訪談約30人，包括翁茂鍾本人。

    據悉，被列為調查對象的檢察官約有30名，其中三成為現職，均配合訪談；七成則已離職或退休，不在檢察官的位子上，部份人士自認這是行政調查，對他們沒有約束力，拒絕訪談，態度相當不配合。另有人記憶退化，已不記得發生甚麼事。曾出現在翁茂鍾筆記本內的檢察官，目前均在人世，是否有違失，仍待討論後認定。

    另外，亦有調查官因本案被政風人員調查，現也約談完畢，人數約10人，部份人士因故已歿，只能從現有證據認定是否有違失。

    雖然翁茂鍾日前大動作登廣告反擊，強調與這些司法官均為君子之交，絕無不法，無奈遭到特定媒體攻擊抹黑，不分青紅皂白入人於罪，對司法官友人感到很抱歉，但法務部表示，不會因為翁茂鍾的說法而影響調查結果，一切仍會依手頭資料綜合評價後才能判斷。

    至於司法院部分，也已訪談約40名法官完畢，預定於4月初把報告送交法官人事審議委員會討論，全部交給人審委員投票認定是否有違失，再決定是否送監察院。

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