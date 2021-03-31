3/31 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落台中、宜蘭

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2021/03/31 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月31日）開獎的第110000077期今彩539頭獎開出2注，由台中市大里區祥興里中興路二段806號1樓的「金佰億彩券行」及宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段59號的「樂山商行」開出；第110000077期雙贏彩，頭獎摃龜。

第110000077期雙贏彩中獎號碼為「01、02、06、11、12、15、16、17、18、20、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共165注中獎，每注可得500元；肆獎共1917注中獎，每注可得100元。

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第110000077期今彩539中獎號碼為「10、12、23、34、38」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共190注中獎，每注可得2萬元；參獎共6661注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7823注中獎，每注可得50元。

第110000077期39樂合彩中獎號碼為「10、12、23、34、38」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共201注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6083注中獎，每注可得1125元。

第110000077期3星彩中獎號碼為「601」，正彩共23注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000077期4星彩中獎號碼為「1663」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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