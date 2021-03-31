旅拍迷姦14歲少女拍猥褻照 前保全被判8年還要賠43萬

34歲陳姓前保全參加Cosplay外拍活動，認識14歲少女，邀少女到摩鐵旅拍，卻在柳橙汁中下藥，迷昏少女性侵得逞。（情境照）

2021/03/31 18:35

〔記者楊國文／台北報導〕34歲陳姓前保全參加Cosplay外拍活動，認識14歲少女，邀少女到摩鐵旅拍，卻在柳橙汁中下藥，迷昏少女性侵得逞，並將少女裸照上傳有221名成員的LINE群組，還辱稱少女「有腦洞」、「雙重人格」，刑事部份，二審判陳男8年徒刑，民事部份，高等法院認定陳男侵害少女身心健全發展，判須賠償少女35萬、其父親8萬元，全案確定。

判決指出，2016年12月2日，陳男在台北市花博公園的Cosplay外拍活動認識少女，7日深夜就透過臉書私訊，邀約少女到摩鐵拍攝不露點大尺度旅拍。

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同月16日上午11點，陳男開車載少女至新北市中和區汽車旅館，陳男要求少女著內褲、胸部僅有胸貼，裸身讓他在床上及浴室拍照，還要不知情的少女喝下摻有安眠藥的柳橙汁，遭他性侵得逞。刑事部份，高等法院依以藥劑強制性交罪判陳男8年徒刑。

陳男性侵少女後，還惡劣地將66張少女裸照，上傳到有221名成員的「大尺度外拍團」LINE群組，發文說用按摩油幫少女按摩，誹謗少女：「我強押著她發生關係是純強姦，這根本是腦洞想推我入坑卻用錯方法變成偽證，此女有雙重性格…以前就被惡劣攝影師強迫發生關係…她有記憶斷片」等語，毀損少女名譽。

少女及其父母另向陳男求償160萬元的精神慰撫金，新北地院認為陳男性侵少女後，竟散布不實言論想脫罪，判他須賠償少女55萬元精神慰撫金，另須賠償少女父親15萬元，共70萬元。陳男不服，上訴高等法院。

陳男主張，他拍攝的照片不是猥褻照，而且拍攝前都經過少女同意，拍攝的性感衣服、手銬等情趣用品都是少女自己帶來的，性感姿勢也是少女所擺，他並無故意、過失侵害少女和其父的權益。縱使少女和父親的權益有受損，2人求償的金額也過高。

高等法院認為，66張照片中，除24張照片外，即使包括少女穿著養眼的比基尼泳裝照，都不能算是猥褻照，改判陳男應賠償少女35萬、父親8萬元，全案確定。

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