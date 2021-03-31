法官2度履勘認流浪貓確實影響生活 罵鄰居婦獲判免刑

陳姓婦人因不滿鄰居餵食流浪貓，引來流浪貓盤據社區，造成環境污染，擾人清夢，怒罵鄰居「畜性」，挨告妨害名譽。（情境照）

2021/03/31 20:47

〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓婦人因不滿鄰居餵食流浪貓，引來流浪貓盤據社區，造成環境污染，擾人清夢，怒罵鄰居「畜性、你們就是畜牲，給臉不要臉」挨告，檢方依毀損與公然侮辱罪嫌起訴。承審女法官審理時，罕見二度到場「體驗」、「街訪」，發現流浪貓確實造成環境、噪音污染，今天下午宣判陳婦免刑。

陳姓婦人與楊姓婦人都是住在基隆市中山區通明街的鄰居；陳不滿楊在住處門口放置貓飼料餵食流浪貓，吸引5、6隻流浪貓盤據社區，造成社區環境污染，流浪貓在社區流竄，甚至吵得她無法成眠。

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2年前，陳婦按耐不住情緒，先後將楊放在門前的小盆子及「快樂貓飼料」丟棄路旁，又在深夜對楊設的監視器辱罵楊：「畜性、你們就是畜牲，給臉不要臉」、「囂掰！黑道！」、「過分，他媽的」。

楊婦檢具住處監視器畫面怒告陳婦，基隆地檢署依毀損與公然侮辱罪嫌起訴。

基隆地院審理時，陳喊冤指出，陳餵食流浪貓，不僅流浪貓的氣味影響她生活，使得她必須吃安眠藥才能入睡，她一時失慮才犯毀損等案。

承審法官劉桂金為了解陳婦所述是否屬實，脫下法袍兩度到場履勘；第一次她私下前往，第二次則與公訴檢察官、書記官，會同當地基隆市警四分局中華路派出所警員至陳住處履勘。

判決指出，劉法官第一次履勘時，巧遇當地里長的母親，里長母親告訴劉法官，當地有許多流浪貓，會喵喵叫，附近有人會餵食，貓咪天性會自己找地方便溺，劉法官當場看到附近便利商店內確實也有流浪貓。

劉法官第二度造訪時，丈量陳與楊的住處距離僅相距1306公尺，認為楊在如此近的距離固定餵養流浪貓，確有影響陳住家附近清潔及寧靜。

邱姓里幹事也證稱，有聽過當地住戶餵食流浪貓，流浪貓數量應有5、6隻以上。

此外，法官履勘時，在里長辦公室外牆磚上也有看到流浪貓出沒，跳上遮雨棚發出聲響，顯見陳所述顯非無據。

判決指出，噪音容易引起精神焦躁及情緒暴躁，音量若已超過一般人生活作息上所能忍受的音量，達到足以影響居住安寧程度，足使人之精神產生痛苦及壓力。

劉法官另審酌，陳已向楊的家人溝通過，並向里長及動保所反應，都都無法改善，因一時情緒過激，而誤觸法網，判處陳婦免除其刑，以勵改過向善。仍可上訴。

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