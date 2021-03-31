國道警2分鐘開3張罰單 法官撤2張幫她省6千

新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

2021/03/31 16:20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕李姓女子開車上國道變換車道沒打方向燈，被民眾以行車記錄器舉發，國道警方以她在2分鐘內違規3次，開她3張罰單共計9千元，李女不服提起行政訴訟，新竹地院法官根據道路交通管理處罰條例規定，違規變換車道或超速，其違規地點距離不到6公里、違規時間相隔不到6分鐘或行駛未達一個路口，不得連續舉發，判決只能罰李女一次違規，其餘2張罰單均撤銷！

李女說，去年9月25日下午6點8分到10分，她行經中山高北向93公里處，因未依規定變換車道（未全程使用方向燈），有民眾提出行車紀錄器影像檢舉，遭國道警察各裁處罰鍰3千元共3張罰單，合計9千元。李女認為執法人員以連續舉發及隨同多次處罰的嚇阻作用，以達行政管制目的，但仍須符合憲法第23條的比例原則，提起行政訴訟。

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法官指出，根據道路交通管理處罰條例，違規變換車道或超速，其違規地點距離不到6公里、違規時間相隔不到6分鐘或行駛未達一個路口，不得連續舉發。

李女3次違規行為違規地點均相距不到6公里、違規時間相隔各1分鐘內及1分餘秒，且違反者均係同一條項款規定，根據處罰條例第85條之1第2項第1款規定及立法意旨，並參酌大法官會議釋字第604號解釋意旨，不論民眾檢舉或逕行舉發，均應符合比例原則，故國道警察自不得對李女連續舉發。

法官認為，國道警察對李女連開3張舉發單，顯違反處罰條例第85條之1第2項第1款規定，而監理機關分次處罰，即屬裁罰過當且不符比例原則，應類推適用道路交通管理處罰條例規定，處罰1次就已足夠，後面的2張罰單即有違誤，應予撤銷。

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