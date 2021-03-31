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    大甲違法回收廠路肩堆物影響交通 中市府偕警開罰

    文曲路一家回收廠長期占用道路及民地堆放回收物品。（記者張軒哲攝）

    文曲路一家回收廠長期占用道路及民地堆放回收物品。（記者張軒哲攝）

    2021/03/31 16:10

    〔記者張軒哲／台中報導〕大甲區文曲路59巷附近一家回收廠長期占用道路及民地堆放回收物品，文武國小學童被迫走快車道上下學，農民耕作不便，引起民怨。居民與業者經過近3個月來溝通，也多次會同警方處理，但仍不見廠商改善。市府相關單位會勘，大甲分局今日當場開單告發妨礙交通1200元罰單，勒令廠商2日內清除佔用道路的回收物。業者向警方指稱，會儘快清理物品。

    市議員吳敏濟今日召集市府環保局、交通局、大甲警分局、大甲公所等單位至回收廠會勘。文曲里長林寶彩、武陵里長方如玉均指出，廠商堆放的垃圾包影響居民行車安全，影響學區內文武國小上下課行走安全，經過近3個月來溝通，也多次會同警方處理，但仍不見廠商改善。

    環保局廢棄物管理科專員黃秀華表示，業者涉及違法堆置部分已移請大甲分局以涉及刑事部分擴大偵辦。有關廢棄物部分是否涉及違反廢棄物清理相關規定部分，將依法查處。另該工廠係坐落於農業用地且無工廠登記證，已涉及違法，環保局將函請相關單位依法查處。

    大甲區公所表示，業者占用道路部分，將移請道路主管機關市府養護工程處認定處理。大甲派出所謝慶家所長表示，現場有關道路堆放物品部分已妨礙交通，將依道交條例第82條第1條第1項告發1200元罰單，並令業者限期改善。

    吳敏濟批評相關單位執法太過綿軟，勸導無效就應拿出鐵腕強制執行，豈可坐視超級路霸影響交通安全，希望市府拿出魄力，依法要求業者要排除占用道路部分，以維護用路人及地主權益。

    大甲分局責成業者在2日內要將回收物占用道路部分排除，7日內要將占用民地的部分清除。針對現場堆放疑似裝有廢棄物的太空包，環保局依廢棄物清理相關規定查處。

    文武國小學童徒步上學被迫行走車道。（記者張軒哲攝）

    文武國小學童徒步上學被迫行走車道。（記者張軒哲攝）

    大甲區民抗議文曲路一家回收廠長期占用道路及民地堆放回收物品。（記者張軒哲攝）

    大甲區民抗議文曲路一家回收廠長期占用道路及民地堆放回收物品。（記者張軒哲攝）

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