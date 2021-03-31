狠斷花心男友命根子 越南籍女子重傷害罪送辦

馮女（中）今天下午被依重傷罪函送。（記者顏宏駿翻攝）

2021/03/31 16:31

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮現年40歲的馮姓越籍女子，不滿同居的黃姓男友（52歲）另結新歡，30日醋勁大發，晚間跟黃男大吵一架後，趁男友熟睡時持利剪將其「命根子」喀擦丟入馬桶。馮女經過警方偵訊後，今天下午被依重傷害罪函送彰化地檢署偵辦，由於她行兇後立即投案警方才發現這起駭人聽聞的「斷根案」，因此仍符合自首要件。

黃男上午11時20分起來尿尿，驚見自己的「大雕」不見了，趕緊打119求救，此時馮女已經平平靜靜地走向附近的溪湖派出所投案。

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她向值班員警說「我要投案，我剪斷男友的雞雞」，警方立即前往現場，黃男下體鮮血淋漓，痛苦萬分地走下來，坐上救護車的擔架，送往彰化基督教醫院急救。

到院時，醫師問他「你的命根子哪去了？」黃男回答「找不到?」醫師再問「被剪斷時，沒有知覺嗎?」黃男說「我真的不知道！昨天吃了一碗花鵰雞泡麵後就昏昏欲睡，起來尿尿才知『大雕』不見了！」

黃男的鄰居說，黃男在地方開設神壇，雖然年過半百，但「紅顏知己」不少，女友一個換過一個，前後經歷3段婚姻，也生了3個女兒，都住在外面，目前同居的馮女已經認識1年多。

警方表示，馮女符合自首的要件，在事件發生後就到警局投案，對於警方的調查十分配合，應訊時有問必答，她向警方說，因為看不慣男友「太花心」，才會痛下殺手，她願意接受法律制裁。

黃男向醫師說，晚餐吃了一碗「花鵰泡麵」，昏昏沉沉就睡著，女友對他「斷根」時她真的不知道。

警方不排除黃男在吃麵時同時喝烈酒，也懷疑麵裡有下藥，他們已在現場採集相關證物，交由檢方化驗；馮女在經過警訊後被依重傷害罪函送彰化地檢署偵辦。

馮女用畫面中同款式的利剪剪斷男友的命根子。（記者顏宏駿攝）

黃男吃花雕雞泡麵後被斷「大雕」。（記者顏宏駿攝）

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