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    砰！貨車失控自撞 路面滿是「蛋蛋的憂傷」

    滿載雞蛋的貨車失控自撞路旁，當場破蛋導致蛋汁四溢路面。（圖由民眾提供）

    滿載雞蛋的貨車失控自撞路旁，當場破蛋導致蛋汁四溢路面。（圖由民眾提供）

    2021/03/31 13:41

    〔記者許國楨／台中報導〕一輛滿載雞蛋的貨車，今天下午1點左右行經西屯區中清路、黎明路口時，突然失控自撞差點撞進路旁的太陽餅店，將店前的招牌撞到東倒西歪，連同車內的雞蛋也遭波及，當場破蛋導致蛋汁四溢路面。

    當時一位葉姓民眾行經直擊拍下照片直呼，這算不算是「蛋蛋的憂傷」，而轄區警方獲報也趕往處理，相關肇事原因及責任歸正進一步調查釐清中。

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