抓到賊了！ 台中太平「枇杷公主」雕像找回來了

警方昨天在鄭姓男子家中床邊找到被偷走的「枇杷公主」雕塑。（記者陳建志翻攝）

2021/03/31 12:42

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區光明里內的 「光明大地」公園，1尊高約100公分的「枇杷公主」公共藝術雕塑娃娃，25日上午被人發現不翼而飛趕緊報案，警方獲報後調監視器持續追查，發現22日晚上8點多，一名男子騎腳踏車載走雕像，因沒有車牌可追查，警方沿路調監視器，並查訪民眾，終於在昨天下午在東區練武路鄭姓男子家中床頭發現失竊的枇杷公主，傍晚鄭男返家時將他逮捕，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

太平區公所為協助行銷太平農產，1年多前在太平區光明里內的 「光明大地」公園，請廠商開模打造「枇杷公主」和「龍眼王子」兩尊高度約100公分的造型娃娃，每尊造價約10萬元，並用螺絲鎖在椅子上，沒想到25日上午打掃人員發現，枇杷公主疑似遭人破壞螺絲拿走，光明里長胥樹文獲報趕緊通報警方。

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太平分局坪林派出所獲報調閱監視器，因里長和公所都無法確定被偷走的時間，經持續擴大調閱附近公有、民間監視器，終於發現22日晚上8點多，一名男子騎腳踏車到場，偷走「枇杷公主」後將雕像放在腳踏車前載走，因男子沿途刻意繞路，加上沒有車牌可追查，警方沿途調閱監視器，並拿著畫面沿路查訪，終於在昨天下午3點左右，在東區練武路一名40多歲鄭姓男子家中床頭，發現失竊的「枇杷公主」雕像，因當時只有鄭男母親在家，警方等到傍晚鄭男返家將他逮捕。

鄭男被捕後表示，因有一名友人跟他相約在公園要拿東西給他，到場後以為就是放在椅子上的枇杷公主雕像，還說搖一搖螺絲就掉了，直接拿走載回家，否認有帶工具破壞，警方訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

因肯定並感謝太平分局警方迅速抓到竊嫌，並尋回失竊的枇杷公主，太平區長許貴芳、光明里長胥樹文、市政顧問莊子富等人今天上午到坪林派出所致贈破案紅包還有水果禮盒，初步發現玻璃纖維強化塑膠（FRP）材質的枇杷娃娃，因竊嫌用腳踏車載回家，沿途有受到碰撞部分受損，將會修復後再放回公園，讓它和龍眼王子重聚。

太平「光明大地」公園內的「枇杷公主」雕像被偷走，只剩空蕩蕩椅子和解說牌。（記者陳建志攝）

太平「光明大地」公園內的「枇杷公主」雕像被偷走順利尋回，太平區長許貴芳（左4）等人今天到警局致贈破案獎金和禮盒感謝警方辛勞。（記者陳建志翻攝）

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