檢舉魔人「蘇大媽」判刑5個月 今早到案服刑

蘇大媽涉醫療法案被判刑五月，台南地檢署於三十一日上午通知她到案仍發監服刑。（記者王俊忠攝）

2021/03/31 11:59

〔記者王俊忠／台南報導〕在台南檢舉濫訴出名的女子蘇寶蘭（蘇大媽）因涉違反醫療法案，被判刑5月確定，檢方原本准分3期易科罰金。後因蘇女再涉濫訴滋擾公署，檢方撤銷易科罰金、要她入獄，並通知在3月31日上午到案服刑。蘇女與其法律智囊發動法律戰，以程序問題讓二審在3月25日裁定撤銷檢方不准易科罰金的處分，不過，今上午蘇女仍準時到南檢報到出庭。

南檢執行檢察官於今天近午時訊問後仍裁定蘇女入監服刑。

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蘇女於2018年前往南市中西區某復健科診所掛號復健，與櫃台人員發生口角，蘇持手機朝物理治療師近距離拍攝並咆哮謾罵，二審依醫療法判刑5月，檢方原准予易科罰金15萬並分3期繳付，但她持續濫訴及擾亂公署，檢方撤銷易科罰金、要她入監服刑。

蘇女對檢方裁定提聲明異議被台南高分院駁回；她又對檢方處分程序問題聲明異議，質疑檢方沒給陳述意見的機會，台南高分院改認為有理由、撤銷檢方不准易科罰金的執行命令。南檢對此大感訝異、研議與台南高分檢是否敦請檢察總長提起非常上訴，且因為是考慮要對被告的不利益提非常上訴，所以會更慎重些。

31日上午，蘇大媽在其背後法律智囊、民間司革會創會會長莊榮兆、前會長莫錫麟等人聲援下，到台南地檢署報告、接受執行檢察官葉清財開庭詢問。

在開庭前，蘇大媽指控此案程序上，南檢法警長向執行檢察官做不實報告，致使檢察官撤銷准她易科罰金的處分，其實她是很單純的人，連206震災她都到災區做志工、陪伴，社會上與媒體都不知道她做的善事，因為她信奉的宗教要信徒低調些。

蘇大媽喊冤說，被判刑5月的醫療法案，其實是她於2018年因受傷已到該復健診所治療了，9月11日晚間近9點，她到診所要掛號，對方說電腦關機了；隔天要再掛號時，診所櫃台人員拒絕她掛號，她才要求診所主管出面協助，不料診所1位主任指她侵犯醫療權，事實上，她當時是拿手機在蒐證、還被其他患者辱罵，她是如此單純、會做慈善公益的人，怎會去侵犯醫療權？

對於蘇女指南檢法警長向檢察官做不實報告，林仲斌表示，如蘇女認為法警長作為有影響其權益，蘇可以提告，檢方會依法處理。

至於蘇大媽另涉妨害公務多罪、被判刑1年，得易科罰金確定案。蘇女原本回應說會爭取易科罰金；但莊榮兆接著表示，該案仍有問題，會聲明異議。

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