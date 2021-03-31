名校畢業人妻不敵酒國名花 丈夫慘被勾走

倫敦大學畢業的元配，發現丈夫與酒國名花外遇，憤而提告求償獲賠20萬元。（情境照）

2021/03/31 10:39

〔記者溫于德／台北報導〕一名英國名校倫敦大學畢業的已婚人妻，無意間發現，丈夫與酒國名花過從甚密並拍下性愛影片，提告求償200萬元；但酒國名花認為告訴罹逾時效，請求駁回。台北地院指出，提告並未罹於時效，而酒國名花與丈夫性交等行為已侵害配偶權，判賠20萬元；可上訴。

判決指出，這名人妻與丈夫於2008年2月14日結婚，2019年8月間，人妻發現，丈夫與身為酒國名花的女鄰居存有大量親密照片與性交影片，丈夫這才向她承認，早在多年前與女鄰居有一腿；人妻說，從2013年起至2016年間，2人至少13次性器接合或口交。

請繼續往下閱讀...

女鄰居承認自2013年起是小三，卻解釋，人妻自2015年起已知悉2人交往並上床，還傳訊息給她，警告2人會面相處時間切勿太過頻繁，卻遲至2020年7月9日才提起本件民事訴訟，已罹於時效。

北院依據女鄰居提出人妻2015年2月27日傳送的訊息內容：「小姐，我是你的鄰居太太！我知道你做酒店這一行一定是很會侍侯男人。謝謝你侍侯我老公陪我老公玩得開心，但請你不要超越我的底線！至於我的底線在那裡我會再告訴你」，加上當庭證述等證據，認為無從認定人妻當下已知悉2人已進行到發生性行為。

因此，女鄰居在丈夫婚姻關係存續中，發生不正當往來，已逾越一般通念所能忍受範圍，足以動搖人妻原本幸福婚姻，審酌女鄰居與人妻學、經歷後，判女鄰居應賠償20萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法