只憑1張發票找到錢包失主 屏東潮州熱血警鍥而不捨

屏縣潮州警鍥而不捨幫錢包找主人。（圖由警方提供）

2021/03/31 09:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣潮州警分局員警受理錢包拾得案件，僅憑1張發票就鍥而不捨找到遺失錢包的女子，讓失主相當意外與感激。

潮州警分局今天（31日）表示，新埤所員警陳豐全本週在備勤時，受理1位鄉民臨櫃報案，稱於新埤鄉新埤國小旁拾獲1個錢包，希望警方能聯絡遺失人領回，但警方檢視錢包內物品，僅新台幣1947元及1張發票，沒有證件或其他卡片可聯繫，但陳員機警發現，該張發票是當天9時46分在佳冬鄉大豐路的加油站消費，隨即前往加油站調閱監視器畫面。

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警方詢問站內加油員時，員工看見加油金額為新台幣105元，立即回想起來當時是1名婦女騎機車來加油，警方查看加油站監視器畫面，只有機車特徵，無法看清車牌號碼，於是轉往調閱警方路口監視器系統，終於調到車牌號碼。

警方再以車號系統查詢出車主姓王，但無聯繫電話，員警沒有放棄，再試以FB臉書查詢車主姓名，果然查到王姓車主臉書，並與其取得聯繫，得知騎乘機車遺失錢包的駕駛為其女友羅小姐。

羅女當天下午從佳冬鄉住家趕至派出所領回錢包，除透過警方打電話給拾獲者表示感謝，也對警方積極工作表示肯定。

潮州分局分局長黃國源表示，警察向來為解決民眾的各種疑難雜症默默付出，辛勤的努力能獲得民眾肯定與感謝，大大鼓舞了士氣。

查完加油站內監視畫面又查路口監視器畫面。（警方提供）

警方積極查詢，幫小錢包找回主人。（圖由警方提供）

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