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    首頁　>　社會

    沙灘車6次酒駕重判 求情竟說未婚難免小酌求免關

    陳男6次酒駕求輕判，被高雄高分院打臉。 　（記者鮑建信攝）

    陳男6次酒駕求輕判，被高雄高分院打臉。 　（記者鮑建信攝）

    2021/03/31 07:15

    〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓男子酒後駕駛沙灘車出門，不慎掉落水溝受傷，地院依公共危險罪，判處有期徒刑7月要關，他以未婚難免小酌等理由，上訴要求輕判，高雄高分院認為他有5次酒駕前科，不可原諒，判決上訴駁回定讞。

    判決書指出，2010年8月6日上午，陳男在屏東縣住處喝酒後，於下午1點多，駕駛4輪沙灘車外出，不慎自行掉落路旁水溝受傷，警方抵達現場處理，酒測值0.28毫克超標，被枋寮分局依公共危險罪嫌，移送屏東地檢署偵辦並起訴。

    去年11月30日，屏東地院審結宣判，依公共危險罪判處有期徒刑7月後，陳不服上訴高雄高分院，要求改判6月以下徒刑，可易科罰金。

    陳男指出，他是機車修理工，無固定工作又未婚，難免會有小酌，強調此次車禍，沒有傷及他人，並坦承犯行。又說，其友人也曾五度酒駕，並可易科罰金，加上家中有88歲年邁父親，患有慢性病，生活不便、不良於行，須由他照顧，希望從輕量刑。

    2審合議庭法官調查，陳男自2015年4月、2016年7月和11月、2018年2月和6月有5次酒駕，被法院分別判處有期徒刑3月、3月、4月、6月、6月確定，均得易科罰金，此次乃第6次酒駕，地院判刑7月，並無過重，駁回他上訴。

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