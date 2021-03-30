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    3/30 大樂透、今彩539、雙贏彩 頭獎均摃龜

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/03/30 22:21

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月30日）開獎的第110000035期大樂透、第110000076期今彩539、第110000076期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第110000035期大樂透中獎號碼為「17、22、23、25、31、33，特別號：03」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共38注中獎，每注可得3萬9964元；肆獎共111注中獎，每注可得8795元；伍獎共1906注中獎，每注可得2000元；陸獎共3130注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬8973注中獎，每注可得400元；普獎共3萬2238注中獎，每注可得400元。

    第110000035期49樂合彩中獎號碼為「17、22、23、25、31、33」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共189注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4893注中獎，每注可得1250元。

    第110000076期雙贏彩中獎號碼為「02、05、06、08、10、17、18、19、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共115注中獎，每注可得500元；肆獎共1459注中獎，每注可得100元。

    第110000076期今彩539中獎號碼為「10、14、15、36、38」，頭獎摃龜；貳獎共128注中獎，每注可得2萬元；參獎共5012注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5460注中獎，每注可得50元。

    第110000076期39樂合彩中獎號碼為「10、14、15、36、38」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共91注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5744注中獎，每注可得1125元。

    第110000076期3星彩中獎號碼為「791」，正彩摃龜。

    第110000076期4星彩中獎號碼為「7454」，正彩共25注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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