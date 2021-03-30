高雄再爆街頭暴力！男遭8人暴打 警逮5人送辦

警方逮捕5人依法送辦。（民眾提供）

2021/03/30 21:20

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鳳山街頭8人棍棒圍毆1人全身傷 警逮1人偵訊中

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市又發生街頭暴力事件！李姓男子與人有20萬元毒品糾紛，今天凌晨被張男約喝酒釣出，他騎車到鳳山遭對方以4部轎車包抄進逼，撞上廣告招牌，8人分持棍棒圍毆後離去。警方調查至少9人涉案，今晚帶回吳男等5人，依殺人未遂、公共危險罪嫌送辦，持續追查其餘在逃共犯。

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警方調查，李男（28歲）去年底陪友人到鳳山青年夜市舊址，向對方拿了20萬元安非他命，迄今未付錢還搞失蹤，直到今天凌晨1點左右，張姓友人打電話約他喝酒，釣出李男。

李男騎車在鳳山埤北路被盯上，對方跟車700、800公尺，直到中山東路385巷，4部轎車進逼李男，造成李男騎車撞上廣告招牌，車上8人分持棍棒下車，將他痛打一頓，造成李男頭部撕裂傷送治療。

警方根據李男手機通聯，查出張男（31歲）涉嫌重大，再以車追人查出吳男等4人，循線共帶回5人偵辦，吳男到案後瞎扯打錯人，對案情避重就輕，還聲稱跟李男道歉。

警方調查，至少9人涉案，警訊後先將5人依殺人未遂、公共危險罪嫌送辦，全案警方擴大偵辦中。

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李男慘被圍毆成傷。（民眾提供）

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