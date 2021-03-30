周歲娃吞彈力球不治 無照保母過失判刑8月

周歲娃吞寵物彈力球送醫不治。（記者蔡彰盛翻攝）

2021/03/30 21:07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕沒有合格保母證書的新竹縣賴姓婦人，在家受託照顧剛滿周歲的男嬰，卻疏忽將給寵物狗咬玩的彈力球，放在男嬰觸手可及之處，結果男嬰誤吞後，延至21天仍不治死亡，新竹地院依過失致死罪判處賴女徒刑8月。

判決書指出，40歲的賴女未領有保母人員技術士證，亦未向主管機關辦理托育服務登記，即自2019年12月間起以每月1萬2千元代價，在新竹縣竹東鎮住處照顧剛滿週歲的柯姓嬰孩。

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賴女本應注意居家照顧嬰孩時，在嬰孩身邊不可留存任何危及嬰幼兒安全危險物品，且應隨時注意所照顧嬰幼兒身體狀況，竟疏未注意，擺放供寵物咬食的彈力球給自己的寵物狗咬玩。

去年8月24日晚間6點多，賴女在浴室幫柯姓男嬰洗完澡後，在處理其他家務時，未注意男嬰有無拿取危險物品及其身體與呼吸狀況，男嬰拿取並吞食該彈力球，致梗塞呼吸道發生窒息情形，經賴女發現男嬰臉色、嘴唇發青，乃向消防救護人員求助，經將男嬰送往新竹馬偕醫院住院救治，仍因呼吸性休克致缺腦性病變導致多器官衰竭，於去年9月14日死亡。

案經賴女坦白承認，法官審酌她未取得合格居家式托育服務證照，即接受委託照顧男嬰，且為此照顧本應有較高的注意義務，卻仍因過失導致男嬰死亡，對被害人家屬造成無可彌補創傷，犯行所生危害不輕，惟念其犯後坦承犯行，與家屬成立和解，且已履行部分賠償責任，最後法官依過失致死罪判刑8月，緩刑3年。

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