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    首頁　>　社會

    北市醉漢酒駕連撞5車 酒測值1.67爆表下場悽慘

    賴男連撞5車，直到撞上路邊花圃才停下。（記者姚岳宏翻攝）

    賴男連撞5車，直到撞上路邊花圃才停下。（記者姚岳宏翻攝）

    2021/03/30 17:48

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市29歲賴姓男子昨晚與友人飲酒後，駕車返回南港玉成街住處，卻在快到家門不遠處，竟連續衝撞路邊5輛汽機車，最後撞到路邊花圃後才停下，幸僅造成臉部擦傷，警方到場帶他到醫院抽血酒測，酒測值高達1.67mg/L，警詢後將他依公共危險罪嫌送辦。

    賴男酒醒後發現他竟然連撞5輛車，加上酒駕罰金，須付出數十萬元代價感到非常後悔，他自稱車禍前在信義區檳榔攤與好友飲酒，由於自認還頗清醒，才想駕車回南港區玉成街住處，途中疑似不勝酒力，於中坡南路49巷（西往東方向），向右自撞路邊停車格內4輛汽機車後，再向左撞擊對向停車格內的自小客貨車，最後撞擊路旁花圃後停止。

    賴男緊急送醫檢查，初步診斷僅臉部輕傷、無生命危險；警方呼籲用路人，酒後不開車、開車不喝酒，勿以為意識清醒就冒險駕駛車輛，應善用大眾交通運輸工具、代客駕駛或酒前指定駕駛，以免發生交通事故、害人又害己。

    警方另強調，2019年7月1日已施行新修正道路交通管理處罰條例第35條規定，如酒測值逾0.15mg/L，汽車駕駛人處新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管該汽車及吊扣其駕駛執照1年至2年；如酒測值逾0.25mg/L，並將依違反刑法第185條之3公共危險罪移送法辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    賴男酒駕波及路邊車輛。（記者姚岳宏翻攝）

    賴男酒駕波及路邊車輛。（記者姚岳宏翻攝）

    賴男連撞5車，直到撞上路邊花圃才停下。（記者姚岳宏翻攝）

    賴男連撞5車，直到撞上路邊花圃才停下。（記者姚岳宏翻攝）

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