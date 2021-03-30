吳青峰：我曾視為父親的林暐哲為什麼變這樣？

藝人吳青峰今天開庭後受訪，對於恩師與之撕破臉，表示一直到現在他還是不能理解。（記者張文川攝）

2021/03/30 17:45

〔記者張文川／台北報導〕天團「蘇打綠」2017年1月1日舉辦告別演唱會後，主唱吳青峰與恩師製作人林暐哲拆夥，林暐哲主張擁有「蘇打綠」的團名商標和所有歌曲版權，控告吳青峰解約後未經授權就公然演唱這些歌，涉違反著作權法；台北地院今開庭，當初見證解約的律師到庭作證說，當天雙方談妥後，「青峰」在電梯裡向林暐哲說「不能合作，還是可以當家人」；「青峰」今天聽了當庭啜泣、落淚，法官一度休庭，讓「青峰」整理情緒。

庭訊結束後，「青峰」受訪表示，從2018年發表共同聲明後，他就一直記得林暐哲說要「好聚好散」，還說希望可以樹立典範，要告訴大家，不是所有藝人跟經紀公司結束合作都非得要撕破臉，「一直到現在我還是不能理解，我一向盲目相信的老師，一個我曾經視為父親的人，為什麼會變成這樣」？他認為，如果是因為不甘心，也沒必要完全不溝通、不聯絡，就直接提告。

請繼續往下閱讀...

青峰接著說，此事發展至今，令他心中充滿非常多的無奈、疑惑還有遺憾，更遺憾的是，很多人包括媒體，都浪費了好多生命，「如果這些時間留給創作者好好創作，該有多好？」他說這些其實他都能面對，唯一有點扛不住的是，還得讓媽媽擔心，讓他最為難過。

法官上午傳喚當初見證解約律師黃秀蘭、田振慶作證，黃秀蘭回憶見證青峰、林暐哲解約的過程，雙方談妥不再合作後，吳青峰和林暐哲還手挽著手坐電梯，青峰對林暐哲說：「希望你還能來哈里坤（青峰的公司）當製作人」，林暐哲回說「不，要斷就斷得乾乾淨淨」，青峰回稱：「不能合作，還可以當家人」，沒想到林事後卻提告。

坐在被告席的青峰聞言憶起往事，淚灑當庭，法官見狀只好暫時休庭。法官定5月11日再次開庭，將傳喚原告林暐哲作證，屆時將師、徒當面對質。

藝人吳青峰（左）30日出庭後受訪表示，他一直記得林暐哲（右）說要「好聚好散」，「不能理解，我一向盲目相信的老師，一個我曾經視為父親的人，為什麼會變成這樣」？（翻攝自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法