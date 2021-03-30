男法官偷拍女同事隱私 法評會建議「撤職」

法官評鑑委員會於30日決議將蔡政佑（見圖）移請職務法庭懲戒，並建議撤職。（資料照。記者鄭淑婷攝）

2021/03/30 16:48

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園地院男法官蔡政佑懷疑同辦公室的曾姓女法官有婚外情，竟偷拍曾女電腦螢幕的隱私對話，向院長檢舉。曾女得知後暴怒，提起妨害秘密告訴，桃園地檢署為此發動史上首次的「搜索桃院」，全案預定4月1日宣判。法官評鑑委員會則於30日決議將蔡政佑移請職務法庭懲戒，並建議撤職。

去年5月25日，曾女有事暫時離開辦公室，請求同辦公室的蔡政佑代為處理公務，蔡政佑在使用曾女的電腦時，發現她的公務電腦螢幕所顯示的LINE 通訊軟體對話框，跳出一名男子稱呼曾女為「老婆」。

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由於蔡政佑也認識該名男子，認為曾女與該男均已婚，怎麼可以發展婚外情，恐違反法官倫理規範，便用手機偷拍兩人的對話，包括一張極度隱私的照片。

蔡政佑隔天持照片，跑去院長室跟邱瑞祥說明事情嚴重性，邱瑞祥看完之後，決定於去年6月10日訪談曾女。曾女解釋，她與對方均已離婚，並無婚外情違反法官倫理規範的問題，並出示身分證佐證。

邱瑞祥把曾女的說明告知蔡政佑，但蔡政佑懷疑曾女所出示的身分證是假的，遂於同年6月17日下午4時30分許，趁著無人在辦公室之際，偷偷使用曾女的公務電腦，觀看她與男性友人間的LINE對話紀錄，並再度用手機拍攝約21張照片。

殊不知，曾女在接受邱瑞祥訪談後，即懷疑有人在未經過她同意下，取得她的對話紀錄翻拍照片，侵害其個人生活隱私。她決定當起柯南，在辦公室座位後方設置監視器，果然拍到蔡政佑的偷拍舉措，立刻持影片向桃檢提出妨害秘密告訴，並請求發動搜索保全其遭蔡政佑不當取得隱私資料。

桃檢見證據明確，翌日上午就持搜索票至蔡政佑的辦公室，扣押其手機及光碟。桃院也隨即將蔡政佑移請法評會審查。

法評會認為，蔡政佑身為法官，未能謹慎自持、知所節制，行為輕率不檢，致罹刑章，侵害他人隱私權甚鉅，有損法官職位尊嚴及職務信任，且發生的地點在法院辦公室內，嚴重損及人民對於司法的信賴，破壞司法威信，情節已達重大程度，決議將他移送職務法庭審理，並建議撤職。

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