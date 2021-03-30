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    新興毒品去年害143名年輕人斷魂 中國走私來台占最大宗

    高檢署檢察官吳廣莉今表示，根據教育部統計，校安通報學生藥物濫用的品項，前5名分別是K他命、混合型毒品、笑氣、安非他命以及大麻。（記者錢利忠攝）

    高檢署檢察官吳廣莉今表示，根據教育部統計，校安通報學生藥物濫用的品項，前5名分別是K他命、混合型毒品、笑氣、安非他命以及大麻。（記者錢利忠攝）

    2021/03/30 16:28

    〔記者錢利忠／台北報導〕高檢署今發布毒品情勢分析報告，針對濫用PMMA（俗稱超級搖頭丸）致死的數據，去年共93人，平均年齡僅28.3歲，體內平均含有4種毒品，加上施用新興毒品的死亡人數，共143人死亡，顯示混用毒品情況嚴重；其中，毒品及先驅原料來源，從中國走私來台占最大宗。

    高檢署檢察官吳廣莉今表示，關於新興毒品「吩坦尼」，不僅是中國近年來製造的新毒品，且毒害美國相當嚴重，也是造成中美貿易戰的原因之一，不過「吩坦尼」目前尚未在台灣被發現，考量該新興毒品來勢洶洶，高檢署將積極防範。

    根據高檢署公布的報告顯示，去年查獲各級毒品總重8155.5公斤，回溯毒品來源，中國走私來台3506.7公斤，占43%最為大宗；其次為越南輸入1027公斤，占12.6%、馬來西亞輸入722.6公斤，占8.9%、國內自行製造704.3公斤，占8.6%；剩餘被查獲的2194.9公斤則來自其他各個地區。

    而中國走私來台的毒品中，又以新興毒品「喵喵」的先驅原料 「2-溴-4甲基苯丙酮」最多，查獲總重量為3309.6公斤。

    高檢署檢察官吳廣莉表示，根據教育部統計，校安通報學生藥物濫用的品項，前5名分別是K他命、混合型毒品、笑氣、安非他命以及大麻。其他成癮物質還包括「喵喵」、「一粒眠」、「K2」、「彩虹菸」、「BK-MDMA」。

    而施用PMMA及新興毒品過量導致死亡的案例中，年齡層主要分布於21歲到35歲的年輕族群。至於今年1至2月施用PMMA死亡的案例，則下降至1人。

    法醫研究所表示，PMMA（副甲氧基甲基安非他命）與搖頭丸（MDMA）有類似的迷幻效果，因製程快、成本低，常被當成搖頭丸替代品，由於PMMA的毒性作用較慢，摻入咖啡包內施用時易因喝完沒立即感覺，而一包接著一包喝，最終導致施用過量，若濫用超過50毫克，致死率將近百分之百，觀察近年來濫用PMMA的死亡案例，大都是以咖啡包的形式沖泡喝入，其中還摻入3至4種成分不明的新興毒品，包括俗稱喪屍藥的卡西酮類毒品（浴鹽、喵喵）、一粒眠及K他命等。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    高檢署今公布，去年所查獲毒品及先驅原料來源，從中國走私來台占最大宗。（記者錢利忠攝）

    高檢署今公布，去年所查獲毒品及先驅原料來源，從中國走私來台占最大宗。（記者錢利忠攝）

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