北市街頭驚傳槍響 保大開8槍攔車逮人

警方逮捕45歲的林姓竊盜通緝犯（身穿白色上衣、坐在地上男子）。（記者王冠仁攝）

2021/03/30 14:47

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市街頭驚傳槍響！今天下午2時許，保大警方在台北市萬大路附近攔查發現一輛可疑車輛，但該輛車拒不受檢，還猛催油門往北逃逸；保大警力連忙追捕，先後朝疑犯車輛射擊8槍，最後在南寧路附近成功攔下該車。

據了解，被警方當場逮捕的是一名45歲林姓竊盜通緝犯，警方並在車上找到一把槍與12發子彈。

警方在車上找到一把槍還有12發子彈。（記者王冠仁攝）

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