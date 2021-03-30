免關！中油湖西油庫隱匿漏油1年 經理及管理師改判緩刑

中油湖西油庫爆發隱匿漏油案，湖西鄉民一度圍場抗議。（資料照）

2021/03/30 14:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕中油湖西油庫洩漏無鉛汽油6.3萬公升，還隱匿長達1年時間未向上申報，澎湖地方法院一審判決，油庫經理曹堆容及管理師楊龍淵觸犯《水污染防治法》分處有期徒刑1年4月和1年6個月，不得易科罰金，二審今改判曹1年8月、緩刑4年，楊1年10月、緩刑5年，不過中油從原本2000萬元的罰金，改判罰5000萬，均可上訴。

中油湖西油庫涉嫌洩漏無鉛汽油6.3萬公升，還隱匿長達1年時間未向上申報，錯失多次即時防治的機會，直至被媒體踢爆，才出面向社會大眾道歉，但已造成廠區外地下水體和土壤都受到污染，約6萬8千多平方公尺面積遭受重大污染，讓中油形象蒙受重大損失，並付出總金額4158萬8192元的高額賠償金。

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澎湖地檢署2018年7月11日接獲檢舉後展開偵辦，澎湖縣政府環保局也派員進入湖西油庫查看，並分別於廠區內、外均實地採樣土壤、地下水等送測檢驗，中油直到7月19日下午6時許，才以傳真方式通報2017年6月26日已發生漏油事件，隱匿時間長達一年。

曹男等人當時還提出「不敢驚擾上級」等荒誕理由，將個人利益置於國家自然環境保護、湖西鄉民居住安全及中油公司健全營運之上，導致造成污染範圍一再擴大蔓延，加上錯失及時處理與防治污染時機，嚴重危害澎湖居民人體健康、飲用水水源、農作物及牲畜生產，再經由食物鏈進入人體，對公眾健康造成影響。

二審認為，曹、楊兩人無前科，且坦認全部犯行，深切表達悔悟，經此偵、審程序及科刑之教訓，當知所警惕戒慎，依其犯罪情節及犯後態度，應無再犯之虞，雖各諭知緩刑4年、5年，但須向國庫各支付新台幣80萬元、100萬元，以啟自新。（15:35更新）

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