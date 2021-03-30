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    首頁　>　社會

    怎麼上去的！小車想超車 貨車忽轉向撞擠進安全島

    原本外線車道的小轎車，被貨車擦撞後，幾乎轉了一圈，最後被擠壓上安全島，造成轎車嚴重毀損。（民眾提供）

    原本外線車道的小轎車，被貨車擦撞後，幾乎轉了一圈，最後被擠壓上安全島，造成轎車嚴重毀損。（民眾提供）

    2021/03/30 14:12

    ［記者陳冠備／彰化報導］彰化縣田中鎮斗中路今早上班時段出現車潮，一輛陳姓男子駕駛Toyota Yaris轎車準備要超越前方貨車，貨車卻突然轉向，不慎擦撞到小轎車，陳男連人帶車被貨車往前推擠，從外車道推到內車道，轉了近一圈後再衝上安全島才停住，陳男飽受驚魂幸好只有輕微擦傷。警方初步調查，大貨車疑似變換車道未注意後方來車釀禍，詳情尚待釐清。

    到底怎麼撞的？由於事發當時正值上班時間，車禍後一度造成道路塞車，也引來不少民眾圍觀，對於轎車橫向衝上安全島一事，眾說紛紜，更有人笑稱「道路版的大排長榮」。

    而根據現場監視器畫面，林男駕駛貨車行經斗中路內車道往東，此時陳男駕車行駛外車道準備超車，陳男車身已超越一半，但貨車卻突然轉向外車道，轎車來不及閃避，直接被撞到貨車前方，又往前推擠到貨車左側，車輛幾乎轉了近一圈後被擠壓上安全島，造成轎車嚴重毀損。

    警方初步調查。今（30）日早上7點50分左右，貨車駕駛林男（60歲）準備前往田中市區送貨，在斗中路與梅州街附近路口前方，與轎車駕駛陳男（37歲）發生擦撞，導致轎車被推擠到安全島，陳男就醫檢查有輕微擦傷，健康並無大礙。

    田中警分局交通分隊表示，林姓貨車司機變換車道前未注意後方來車，又事發時陳男車輛超車位置疑似貨車死角，因此導致擦撞，但詳細肇事原因還待進一步釐清。

    林姓貨車駕駛疑似變換車道不慎，撞上小轎車，並將小轎車撞上安全島。（民眾提供）

    林姓貨車駕駛疑似變換車道不慎，撞上小轎車，並將小轎車撞上安全島。（民眾提供）

    貨車疑似變換車道不慎，竟將外線車道的小轎車，撞進安全島。（民眾提供）

    貨車疑似變換車道不慎，竟將外線車道的小轎車，撞進安全島。（民眾提供）

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