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    首頁　>　社會

    「保險附約生效前罹病不必付」 業者獲判免付215萬

    高等法院更一審認為男子是在保險生效前即罹病，判保險公司並無支付保險金之責。（資料照）

    高等法院更一審認為男子是在保險生效前即罹病，判保險公司並無支付保險金之責。（資料照）

    2021/03/30 13:59

    〔記者楊國文／台北報導〕桃園一名男子罹患精神官能症、憂鬱症卻不自知，發病前向保險公司投保，後來，他發病共7次住院治療共266天，因不滿請領215萬多元的保險金遭拒，提起民事「給付保險金」訴訟，保險公司則指稱男子是「帶病投保」；高等法院更一審認為男子是在保險生效前即罹病，判保險公司並無支付保險金之責。

    這位男子主張，2013年8月16日和知名保險公司簽訂終身壽險，並附加綜合住院醫療保險附約。

    同年9月23日就醫後，男子被診斷為精神官能症、嚴重型憂鬱症，前後7次住院達266天，依該附約約定，他共可請領保險公司支付住院日額補償保險金共215萬3580元卻被拒絕，因此打官司要求保險公司如數給付。

    保險公司主張，男子於2013年8月即出現憂鬱症等相關症狀，直到同年9月23日就醫被診斷為精神官能症等疾病，而精神官能症的診斷標準，需有持續2年的憂鬱症狀，而且男子罹患的精神疾病，必須在附約等待期間30日屆滿後發生者，保險公司才有給付保險金的責任，因屬於「帶病投保」，才會拒絕支付該215萬保險金。

    男子反駁指稱，其患病是於2013年9月16日後，亦即附約等待期間屆滿生效後才發生的，他同年9月23日就醫前，並無精神科病史，絕非「帶病投保」。

    高院法院更一審檢視男子住院病歷，發現病歷記載男子於2013年8月承辦新的業務後，開始出現情緒低落、失眠、易怒、注意力分散、負面思考，甚至有想到死的念頭，因這些症狀持續而到醫院就診，綜合認定男子罹患精神官能症等疾病，是在該附約等待期間屆滿前，即2013年9月15日前即己發生，依據保險規定，保險公司並無給付保險金責任，判男子敗訴。還可上訴。

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