后里橡膠工廠5度起火引撻伐 市府明天拆工廠

台中市后里區橡膠工廠發生5次火警，台中市消防局長曾進財（右一）到場會勘。（記者張軒哲翻攝）

2021/03/30 13:28

〔記者張軒哲／台中報導〕超扯！后里區內東路一家回收廢橡膠工廠上個月20日發生火警，卻又一再復燃，前天發生第5次火警，引起后里人撻伐，痛批汙染天際跟浪費水源。台中市消防局長曾進財痛批，工廠疏於管理連燒5次。台中市府都發局今日表示，已安排明天和後天拆除工廠，以免再度火警。

台中市后里區一處橡膠工廠2月20日凌晨發生火災，燃燒逾7小時才撲滅火勢，卻接連再起火4次。橡膠工廠自2月20日至3月28日，一共起火燃燒5次，分別為2月20日、26日、3月7日、13日、28日。因起火多次，消防局懷疑有人蓄意縱火，已函請警察機關及消防機關調查。因近期台中空品不佳，中部即將限水，橡膠工廠5次火警約耗費高達1千多噸水量救火，后里居民同聲斥責，直呼太離譜。

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曾進財昨天和市府都發局、環保局及消防局第五大隊、火災調查科人員到現場勘查。曾進財說，后里區這家橡膠工廠連續火警，造成空污，業者漠視公共安全，廠區火警次數相當罕見，市長盧秀燕已指示絕不容許再次發生，要求廢棄原料即清除、違建即拆除、公共危險罪偵辦。

市議員陳本添說，后里鄉親非常憤怒，火警影響民眾生活品質跟健康。市府除了罰款外，並由環保局強制載走所有原物料，都發局強制拆除所有地上物，消防局後續要追究責任。市議員王朝坤說，台中嚴重缺水，逾千萬噸水源卻投入滅火，地主與承租的工廠業者多次開罰仍不斷復燃，消防局火調情形也因未抓到現行犯，引起后里居民廣大民怨。

大甲警分局今日指出，將通知業者到案說明後，依公共危險罪嫌移送偵辦調查。

后里橡膠工廠5度火警，耗費大量水源滅火。（記者張軒哲攝）

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