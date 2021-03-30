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    郭董盛讚的整脊師被控無照執業 二審逆轉改判無罪

    台北地院一審去年依違反物理治療師法，將陳家恩判刑5月；高等法院二審今逆轉認定，改判無罪。檢方可上訴。（資料照）

    台北地院一審去年依違反物理治療師法，將陳家恩判刑5月；高等法院二審今逆轉認定，改判無罪。檢方可上訴。（資料照）

    2021/03/30 13:04

    〔記者張文川／台北報導〕以整脊技術高超聞名、擁有許多政商名人顧客的「麒伍健康事業公司」負責人陳家恩，曾經為鴻海集團創辦人郭台銘夫婦治療過而獲讚不絕口，卻被人檢舉沒有物理治療師資格而遭起訴；台北地院一審去年6月依違反物理治療師法，將陳家恩判刑5月；高等法院二審今逆轉認定，改判無罪。檢方可上訴。

    麒伍公司登記的主要業務為批發、零售文教、樂器、育樂用品及化妝品等，但沒有整脊復健等業務，陳家恩是加州洛杉磯脊骨神經醫學博士，在運動諮詢顧問界卻是頗有知名度，顧客包括郭台銘等多位政商名人。

    但衛生署將「整脊」列為醫療行為，只有具執照的中西醫師、物理治療師、或復健師，才可替患者整脊，陳並未取得我國物理治療師資格，依法不得執行物理治療行為。

    張姓婦人指控，2014年10月到11月間，陳家恩多次在麒伍健保中心對她拉筋抬腿、高舉、側舉、後拉手臂等牽拉運動，與按壓背部、腰部、腿部等按摩技術，再抓住她的頭部往左、右、前移動，又幫她做抱腿、側身等被動關節運動，進行物理治療的操作治療及運動治療。

    張婦在接受陳的治療後，自覺病情加重，報案提告，由於陳確實不具物理治療師資格，且被害人指證歷歷，北檢依違反物理師治療法起訴陳，北院一審判陳5月有期徒刑，可易科罰金15萬元。陳家恩上訴二審。

    高院認為，張婦私下錄製與張家恩的7次對話錄音中，只有2人之間說明、談話、互相質問和回應，並沒有病歷、看診紀錄、手術報告等完整資料，也沒有陳施作時的過程、聲響和對話，不能從結果回推陳是否對她從事物理治療行為，也難以進行醫事鑑定。

    高院調查，麒伍公司並非以物理治療、脊骨醫療當作營業號召，內部也沒有其他密醫或無照物理治療師；且陳家恩有美國脊骨神經醫學博士學位，通過美國脊骨神經醫師考試，但他並未在公司透過執照或布置陳設，來表彰自己可以在台進行物理治療、醫療、或具有醫事人員資格。

    高院認為，陳家恩對張婦進行運動諮詢、教導與協助，初始目的並非治療疾患，他指導張婦「日常多運動、走路、調整姿勢、注意攝取B群，長期必見成效、會有改善」，也不算是宣稱療效，認定檢察官未能充分舉證陳違法從事物理治療、醫療行為，改判無罪。

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