全因這句話！讓青峰淚灑法庭

吳青峰今當庭聽到律師黃秀蘭回憶3年前解約時，吳曾對林暐哲說「無法合作，依舊可以當家人」時，吳立刻淚崩。（資料照）

2021/03/30 12:42

〔記者溫于德／台北報導〕歌手吳青峰的「恩師」製作人林暐哲因不滿吳青峰違反「詞曲版權授權合約」，對吳與吳擔任實際負責人的哈里坤的狂歡公司提告，台北地檢署去年依違反著作權法起訴。台北地院上午再度開庭，傳訊黃秀蘭與田振慶2名律師，因2人見證吳青峰與林暐哲合意終止契約，而當吳聽到黃回憶3年前解約時，吳曾對林說「無法合作，依舊可以當家人」時，吳立刻淚崩；合議庭見狀諭知休庭，讓吳暫離庭整理情緒再入庭。

起訴指出，吳青峰在2008年8月與林暐哲的音樂社簽訂「詞曲版權授權合約」，約定當年10月1日至2014年12月31日止，吳青峰所創作的詞曲等音樂著作，均專屬授權給林暐哲；若對合約內容有意見，應於期限屆滿前3個月，透過書面方式提出反對，否則合約自動延長1年。

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2018年10月26日，吳青峰寄存證信函通知音樂社不再續約，林暐哲於2019年4月2日及9日，兩度寄存證信函給吳青峰，表示吳青峰未在合約期限屆滿前3個月（即9月底之前）表達反對，合約已自動延長1年，認為雙方合約於2019年間仍有效。

檢方認定，2019年4月至9月間，合約仍屬有效，但吳青峰未經林授權，公開演唱7次，也數次演唱包括《歌頌者》、《巴別塔慶典》、《太空》、《太空人》和《傷風》等5首歌曲；7次表演地點遍及中國和台灣；另外還發行了5張未經授權的專輯或單曲。

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