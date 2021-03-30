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    首頁　>　社會

    高市31歲女子5樓墜落 壓毀轎車引擎蓋命危

    高市31歲女子5樓墜落在黑色轎車上，有生命危險警方調查中，黑車引擎蓋凹損。（民眾提供）

    高市31歲女子5樓墜落在黑色轎車上，有生命危險警方調查中，黑車引擎蓋凹損。（民眾提供）

    2021/03/30 12:19

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市一名洪姓女子於今天上午10點32分許，自某大樓的5樓墜樓，掉落在路邊的一輛黑色轎車上，車的引擎蓋凹陷，女子被救護車緊急送醫，目前仍有生命危險，31歲的洪女為何墜樓，新興分局進行調查，目前掌握一名目擊證人，警方正進一步釐清女子墜樓原因。

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