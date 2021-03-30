「我在車上撿到1百萬現金！」小黃運將婉謝紅包

小黃運將在車上撿到1百萬現金。（記者何宗翰翻攝）

2021/03/30 12:09

〔記者何宗翰／台中報導〕「我在車上撿到1百萬現金！」台中市47歲林姓計程車司機，日前在車上撿到1只黑色格紋手提袋，打開一看竟是一綑綑的仟元大鈔，趕緊直奔派出所報案，清點後總額高達1百萬元，經警方積極追查，聯絡上謝姓父子趕來派出所認領。林姓運將不但拾金不昧，而且婉拒紅包，讓他們感激不已。

警三分局健康派出所3月24日下午1點多接獲報案，林姓計程車司機神情緊張衝進派出所，黑色格紋手提袋一打開，讓員警也嚇了一大跳。林姓運將表示，從西區載一對父子前往南區，乘客下車後他才發現後座遺留一只手提袋，打開發現是鉅額現金，心想失主一定相當著急，立即趕來派出所請員警協尋失主。

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經員警積極聯繫，不到半小時謝姓父子即趕來派出所，員警核對手提袋內容物特徵及現金的數量後，確認失主的確是謝姓父子。81歲謝姓老翁表示，這筆現金是要做為繳納房貸用，稍早從西區的銀行臨櫃取款後，立即搭乘計程車前往他間銀行繳納，因在車上與兒子討論稍後手續的流程，一時分心，下車時才會不慎將現金遺留在計程車上。

2人發現不慎遺落裝有百萬現金的手提袋也是著急不已，輾轉聯繫上計程車行時，得知運將已送交派出所，隨後又接獲員警通知，終於讓他們放下心中的大石，對於警方的協助頻頻致謝，更大讚林姓司機拾金不昧的精神。

謝姓父子的鉅款失而復得，相當感謝員警。（記者何宗翰翻攝）

謝姓父子相當感謝林姓計程車司機（右一）拾金不昧。（記者何宗翰翻攝）

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