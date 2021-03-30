「疑」鄭板橋真跡！嘉義執行署4/6法拍

法務部行政執行署嘉義分署，將拍賣鄭板橋書畫。（嘉義分署提供）

2021/03/30 11:51

〔記者王善嬿／嘉市報導〕法務部行政執行署嘉義分署今年度第二季「123全國聯合拍賣日活動」，4月6日下午舉辦，拍賣物品除有動產、不動產，還有疑似為鄭板橋真跡的「行書墨蘭苦茗七言聯」書畫一幅，下午3點開放閱覽拍賣標的物，3時半開始進行喊價拍賣。

嘉義執行分署秘書室主任李宏仁表示，2015年曾拍賣已故知名畫家張大千的畫作，第一次拍賣以3萬元流標，第二次拍賣以400萬元拍定；此次拍賣「行書墨蘭苦茗七言聯」字畫，疑為清朝書畫家揚州八怪之一的鄭板橋真跡，初步已經雲林科技大學鑑定。

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當天另有10輛車、不動產9筆土地進行拍賣，相關資訊可連結嘉義分署全球資訊網首頁「不動產通訊投標專區」下載通訊投標書及相關文件，在拍賣開標日1天前，寄達指定郵政信箱，即可參與不動產投標。

李宏仁説，本次拍賣活動另舉行「王牌執行官桌上遊戲」，透過桌上遊戲，民眾可了解行政執行程序及行政執行所需法學知能，並設置更生人創業商品販售攤位、「嘉義市身心障礙綜合園區─再耕園」二手物變賣攤位等。

他提醒，防疫期間，拍賣活動採實名制管制措施，民眾記得攜帶證件、配合測量體溫、戴口罩。

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