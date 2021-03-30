壞示範！大人帶3小孩半夜出門 竟兩度去別人家開槍

門口半夜兩度傳「鋼珠」槍響，竟是大人帶小孩去尋舊怨。（記者蔡宗憲攝）

2021/03/30 09:04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島四鄉鎮民風純樸，平常少有重大社會槍擊案件，但近期卻有住戶連續兩次遭「槍擊」，雖然都是空氣鋼珠槍造成，卻讓居民人心惶惶，恆春警方調閱上百隻監視器及查訪，查獲林姓主嫌為首等4名犯嫌，其中3人還都是未成年孩子，開槍只因多年前的口角舊怨，得要背上刑事犯罪前科。

這起發生在本月中的槍擊案件，是恆春半島一處鄉間民宅凌晨2時許發生，屋主驚醒後查看發現其住宅2樓落地窗有蜘蛛網狀破裂痕跡，玻璃上有疑似彈孔，報警後，過沒幾天的凌晨，民宅1樓窗戶又被開槍，同樣留下與前次類同之彈孔，警方認定飯嫌應為同一組人，開始展開調查。

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由於民宅地點周邊監視器不多，加上屋主短期間沒有印象與人發生任何不快，一度讓警方調查陷入僵局，分局長陳至瑋認為這類型為嚴重影響治安，立即指示成立專案小組，持續擴大在周邊數公里調閱監視器，終於發現一組四人在凌晨騎乘機車的行跡可疑，與受害者反覆確認後，向屏東地方法院申請搜索票於26日執行搜索。

恆春警方循線索找上林嫌等4人，發現除了林嫌外，其他三名共犯竟都是未成年孩子，兩度凌晨持空氣手槍陸續至被害人屋外擊破窗戶報復，竟只是與被害人間多年前因細故曾產生口角衝突而已，四人相當後悔辯稱僅「惡作劇」已來不及，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毀損罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

門口半夜兩度傳「鋼珠」槍響，竟是大人帶小孩去尋舊怨。（記者蔡宗憲攝）

門口半夜兩度傳「鋼珠」槍響，竟是大人帶小孩去尋舊怨。（記者蔡宗憲攝）

門口半夜兩度傳「鋼珠」槍響，竟是大人帶小孩去尋舊怨。（記者蔡宗憲攝）

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