3/29 威力彩3.68億頭獎1注獨得！今彩539頭獎2注 分落桃園、新北

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2021/03/29 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕今（3月29日）晚間開獎的第110000025期威力彩頭獎1注獨得，可得3.68億元，由台中市北屯區四平路聯邦巷2號的「幸運商行」開出，而第110000075期今彩539頭獎開出2注，由桃園市楊梅區三民里瑞溪路一段158號1樓的「陽光彩券行」及新北市板橋區南門街44號1樓的「得億彩券行」開出，每注可得800萬元。

第110000025期威力彩中獎號碼為「第一區：02、11、18、23、26，37，第二區：02」。頭獎1注獨得，可得3億6867萬4795元；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共81注中獎，每注可得2萬元；伍獎共304注中獎，每注可得4000元；陸獎共2461注中獎，每注可得800元；柒獎共3739注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬9928注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬8863注中獎，每注可得100元；普獎共4萬5184注中獎，每注可得100元。

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第110000025期38樂合彩中獎號碼為「02、11、18、23、26，37」。五合摃龜；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共112注中獎，每注可得5750元；二合共1541注中獎，每注可得750元。

第110000075期雙贏彩中獎號碼為「02、04、05、06、07、08、10、14、16、19、20、21」。頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共131注中獎，每注可得500元；肆獎共1726注中獎，每注可得100元。

第110000075期今彩539中獎號碼為「10、12、15、32、35」。頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共147注中獎，每注可得2萬元；參獎共6852注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8902注中獎，每注可得50元。

第110000075期39樂合彩中獎號碼為「10、12、15、32、35」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共143注中獎，每注可得1萬1250元；二合6473注中獎，每注可得1125元。

第110000075期3星彩中獎號碼為「468」，正彩共27注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000075期4星彩中獎號碼為「2785」，正彩11注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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