為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    3/29 威力彩3.68億頭獎1注獨得！今彩539頭獎2注 分落桃園、新北

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/03/29 22:49

    〔即時新聞／綜合報導〕今（3月29日）晚間開獎的第110000025期威力彩頭獎1注獨得，可得3.68億元，由台中市北屯區四平路聯邦巷2號的「幸運商行」開出，而第110000075期今彩539頭獎開出2注，由桃園市楊梅區三民里瑞溪路一段158號1樓的「陽光彩券行」及新北市板橋區南門街44號1樓的「得億彩券行」開出，每注可得800萬元。

    第110000025期威力彩中獎號碼為「第一區：02、11、18、23、26，37，第二區：02」。頭獎1注獨得，可得3億6867萬4795元；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共81注中獎，每注可得2萬元；伍獎共304注中獎，每注可得4000元；陸獎共2461注中獎，每注可得800元；柒獎共3739注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬9928注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬8863注中獎，每注可得100元；普獎共4萬5184注中獎，每注可得100元。

    第110000025期38樂合彩中獎號碼為「02、11、18、23、26，37」。五合摃龜；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共112注中獎，每注可得5750元；二合共1541注中獎，每注可得750元。

    第110000075期雙贏彩中獎號碼為「02、04、05、06、07、08、10、14、16、19、20、21」。頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共131注中獎，每注可得500元；肆獎共1726注中獎，每注可得100元。

    第110000075期今彩539中獎號碼為「10、12、15、32、35」。頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共147注中獎，每注可得2萬元；參獎共6852注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8902注中獎，每注可得50元。

    第110000075期39樂合彩中獎號碼為「10、12、15、32、35」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共143注中獎，每注可得1萬1250元；二合6473注中獎，每注可得1125元。

    第110000075期3星彩中獎號碼為「468」，正彩共27注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000075期4星彩中獎號碼為「2785」，正彩11注中獎，可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    3/27 今彩539頭獎開出5注！獎落新北、桃園、苗栗
    2021/03/27 22:29

    3/27 今彩539頭獎開出5注！獎落新北、桃園、苗栗
    大樂透頭獎開出！1注獨得1億元 獎落北市
    2021/03/26 22:26

    大樂透頭獎開出！1注獨得1億元 獎落北市

    宗祠消失與祭拜祖先牌位的問題 浮出檯面
    3/22 今彩539頭獎開5注！獎落桃園、新竹、台中、台南 每注480萬
    2021/03/22 22:24

    3/22 今彩539頭獎開5注！獎落桃園、新竹、台中、台南 每注480萬
    3/8 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落台南、南投
    2021/03/08 22:25

    3/8 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落台南、南投

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    社會今日熱門
    3/29 威力彩3.68億頭獎1注獨得！今彩539頭獎2注 分落桃園、新北
    2021/03/29 22:49

    3/29 威力彩3.68億頭獎1注獨得！今彩539頭獎2注 分落桃園、新北

    壹圓舊鈔「秘境」象鼻隧道攀岩 男墜崖亡
    2021/03/29 05:30

    壹圓舊鈔「秘境」象鼻隧道攀岩 男墜崖亡

    《桃園》棄商從警再進修 基層警派任巡官
    2021/03/29 05:30

    《桃園》棄商從警再進修 基層警派任巡官

    《桃園》消防分隊防災宣導 貼心送滅火小水袋
    2021/03/29 05:30

    《桃園》消防分隊防災宣導 貼心送滅火小水袋

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播