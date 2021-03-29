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    首頁　>　社會

    婦半夜離家欲尋短 雲林警動員搜山奇蹟尋獲

    警方護送婦人進派出所休息。（記者詹士弘翻攝）

    警方護送婦人進派出所休息。（記者詹士弘翻攝）

    2021/03/29 20:31

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣一名婦人因子女管教問題與家人發生口角，凌晨自行開車外出，家人尋人不著，打手機又打不通，擔心發生意外，故向警方報案緊急協尋；員警獲報後調路口監視器，循線搜山；斗南警分局長蘇旭茂在冥冥中似獲指引，直覺想到樟湖深山內的「靈隱寺」找看看，結果就找到人了。

    斗南警分局古坑分駐所受理民眾報案，當事人表示與妻因孩子管教問題出現磨擦，妻子凌晨自行開車外出後不知去向，也連絡不上，分局長蘇旭茂獲知後立即成立專案小組，並分析過濾路口鏡頭影像，發現婦人駕駛的車輛曾出現在雲149線某丫型路口處，煞車倒回再往樟湖方向行駛後，之後就沒有多的訊息。

    因樟湖、草嶺山區幅員遼闊，搜尋一度陷入膠著，蘇旭茂看著地圖不自覺的說出再找不到的話，他想去樟湖深山內的「靈隱寺」找看看了，此時，在外搜尋的偵查隊長像是有感應的來電，開頭就說找到人了，就在靈隱寺旁產業道路。

    警方在靈隱寺發現郭姓婦人全身燻黑走在路旁，並從其口中得知，昨晚因家庭因素心情低落，開車到山區，由於地點非常偏遠，自己也不清楚在哪裡，之後就在車上後座燒物躺睡，想不到中午醒來，發現自己全身燻黑，自己則躺在已經燒得面目全非車輛旁的無水溝渠裡，警方除積極勸慰安撫婦人外，帶至派出所簡單梳洗，並通知其丈夫到場帶回。

    專案小組成員除讚嘆偵查隊探員深山內能找到人外，也對分局長事前靈隱寺的靈感深感佩服，一切像是冥冥之中就安排好了似的。

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    婦人駕駛的轎車已燒的面目全非。（記者詹士弘翻攝）

    婦人駕駛的轎車已燒的面目全非。（記者詹士弘翻攝）

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