獨家》3年前酒駕警官欲平調返高遭註銷 刑大司法組長由肅竊組長暫代

3年前酒駕肇事警官欲平調返高，派令遭註銷，新職刑大司法組長一職，改由肅竊組長陳明俊暫代。（取自陳明俊臉書）

2021/03/29 17:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕家住高市因老父重病欲南調返鄕的刑事局警務正張博鈞，高市警局原同意派接刑大司法組長，但因2018年4月曾酒駕肇事，又被基層討論，雖然初犯已過近3年，但最後仍以觀感問題撤下該人事案，警界熱議，有人認為平調程序、資格都沒有問題，是「觀感」問題，也有人認為降調返鄕服務，才不會觀感不佳，刑大司法組長缺暫停派任，改由肅竊組長陳明俊代理，外傳紀錄組長代理有誤。

張博鈞曾任高雄市警局騎警隊長，目前2線3星任刑事局警務正，警政署長陳家欽任高市警局長時曾任機要股長，隨陳署長北漂台北工作多年，因父親年邁患有重大血液疾病，需定期輸血，恰巧高市刑大司法組長劉清友內調偵六隊長，遺缺留由外縣2線3星職務警官交流，張表達返鄕高雄盡孝道的意願，無意升官，該人事案依平調為優先，警方表示與派系無關。

請繼續往下閱讀...

張博鈞於2018年4月21日深夜，涉嫌酒駕開車返回鼓山住處時，行經左營區裕誠、南屏路口瑞豐夜市附近，精神不濟追撞多輛汽機車，造成6人受傷，全案已和解，不過也被高雄地檢署依公共危險罪緩起訴1年，需支付公庫15萬元及接受3場法治教育。

警局人事室表示，依規定列冊酗酒習性或酒駕官警，期間不得少於6個月至其改善為止，只要經人評會評估無虞，即可解除列管，即管制升遷時間最少6個月，張警官酒駕案距今近3年；此外，張也曾於2010年3月間獲拔擢升2線4星專員，當時也傳基層有聲音，警政署後來註銷派令。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法