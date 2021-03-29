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    新北院國民法官模擬法庭 罕見判決結果與真實案例相同

    新北地院今年首場模擬法庭活動。（新北地院提供）

    新北地院今年首場模擬法庭活動。（新北地院提供）

    2021/03/29 15:23

    〔記者王定傳／新北報導〕新北地院上週舉辦今年度首場國民法官模擬法庭活動，模擬一件情殺案件，國民法官與職業法官評議後，最後依殺人罪判處模擬案件中的被告15年徒刑，這與真實殺人案件中的判決結果相同，較為罕見。

    新北地院指出，本次模擬法庭先於2月5日舉行協商會議，從1549名的「備選國民法官複選名冊」中，隨機抽出150名候選國民法官，並於同月26日進行準備程序爭點整理。

    新北地院指出，今年3月25日上午有21位候選國民法官到庭參與國民法官的選任，經合議庭及檢、辯進行詢問，以先篩後抽原則，選任6位國民法官及4位備位國民法官，其中7位女性，3位男性；學歷有高職、專科、大學、碩士，職業有保險公司人員、電腦公司經理、幼教師、區公所課員、會計人員、機械工程師及會計事務所經理等，年齡介於27歲至55歲間。

    較為特別的是，經過3月25日下午及26日上午接續開庭審理，其中1位國民法官因家庭上重大需要，致繼續執行國民法官職務顯有困難，向法院聲請辭去職務，經合議庭裁定解任，由備位國民法官遞補。

    新北地院指出，本次模擬案件為情殺案，由審判長楊仲農、法官陳盈如、林翠珊，與6位國民法官（另有4位備位國民法官）組成合議庭；主任檢察官新北地檢署郭瑜芳、檢察官徐綱廷、朱曉群擔任公訴人；律師張寧洲、林建宏、吳家豪擔任辯護人，具有司法精神鑑定專業的精神專科醫師游正名醫師擔任鑑定證人；律師陳明、台灣大學助理教授蘇凱平擔任評論員。

    此外，本次模擬法庭，亦有模擬死者家屬依刑事訴訟法規定，聲請訴訟參與，為全國首例；最終，國民法官法庭於26日中午辯論終結，在短暫休息後，進行評議，以絕對多數票數，認定被告犯殺人罪，且無刑法第19條第2項、第62條或第59條減輕其刑適用，判處被告15年，與真實發生的案件判決結果一致，較為少見。

    至於模擬案件背後的真實案件，則是發生於2013年間，一名患有嫉妒妄想精神病症的男子，因有意追求女同事不成，認為對方與其他男人往來而心生妒意，竟持刀將她刺死，一審判他無期徒刑、二審改判16年徒刑，最高法院最後判刑15年定讞。

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