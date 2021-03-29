無端捲入炒股案、運毒案 顏清標怒求償100萬

「標哥」顏清標無端捲入炒股案與運毒案，憤而求償100萬元。（資料照）

2021/03/29 13:56

〔記者溫于德／台北報導〕現任大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標，遭人誣指捲入炒股案、運毒案，憤而報警處理，事後發現是昇鴻建設前股東張宸嘉，與前董座黃苡峻有投資糾紛，張宸嘉遂找友人黃國津寫文章爆料黃苡峻吸毒外，並誣指顏清標炒股、運毒。「標哥」不滿名譽受損，對張宸嘉、黃國津連帶求償100萬元，台北地院民事上午首度開庭。

張宸嘉委任律師解釋，文章由黃國津負責撰寫，本案無關張宸嘉，而刑事部分已提起上訴，預計4月下旬進入審理程序；至於因另案入監服刑的黃國津，則承認文章確實由他負責撰寫，但他在刑事審理時主張有阻卻違法事由，且顏清標對他求償已罹於時效。總的來說，2名被告均希望法院駁回顏清標的請求。

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而黃國津目前之所以在監，是因2015年在基隆向張宸嘉借來BMW轎車，並找友人朝自己的手臂開槍，以營造張宸嘉遭尋仇、實際上是自己被尋仇的假象，後遭判刑定讞；北院民庭法官今開庭也訊問黃國津往後是否都要出庭？刑期還剩多久？黃國津稱要出庭，另刑期要至2025年為止；法官庭末諭知全案5月10日續刑審理。

至於張宸嘉與黃國津的刑事責任部分，一審台北地院刑事庭依行使偽造準私文書、加重誹謗等罪，併判張宸嘉有期徒刑10月、得易科罰金30萬元，同案被告黃國津獲判4月徒刑、得易科罰金12萬元。

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