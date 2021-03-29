巷弄鐵皮屋賭場 凌晨3點警破門逮住63名賭客、查獲賭資163萬元

新北市樹林區一處位處隱密的鐵皮屋，遭不法人士利用，當作職業賭場。（記者賴筱桐翻攝）

2021/03/29 13:13

［記者賴筱桐／新北報導］新北市樹林區一處鐵皮屋位處隱密，平時人煙稀少，59歲租屋人陳姓犯嫌見有機可乘，便承租當作賭場，並以天九牌、骰子及籌碼等做為賭具，樹林警多次暗中探訪，掌握犯嫌及賭客進出習性，埋伏多時今天凌晨3點破門攻堅，一舉破獲職業賭場，共查獲63名賭客，其中包含1名51歲簡姓賭客為通緝犯，訊後依法送辦。

日前樹林警分局掌握情資，得知這處位於巷弄內的鐵皮屋疑似藏匿職業賭場，不定時有陌生人、車進出，經警方連日蒐證，掌握職業賭場經營模式及陳嫌與賭客的活動狀況，29日凌晨3點見時機成熟，一舉攻堅破門，查獲陳嫌與賭客共63名。

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陳嫌不僅提供賭博場所及賭具，並在賭場外裝設多支監視器，自認具有隱匿性，不會被警方發現，因此在短時間內吸引眾多賭客上門賭博，但是囂張行徑仍引起警方注意，這回警方共查獲抽頭金與賭資約163萬餘元、天九牌賭具1副、骰子1盒、籌碼1批等證物。

樹林警分局表示，本案相關犯嫌以賭博罪移送台灣新北地方檢察署偵辦，賭客則依社會秩序維護法處以罰鍰，另外，為防止該地點再度遭其他不法人士利用作為犯罪場所，危害治安，將報請新北市政府公安聯合稽查小組會勘後拆除。

警方連日蒐證埋伏多時，今天凌晨一舉破獲樹林區的職業賭場。（記者賴筱桐翻攝）

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