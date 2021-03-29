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    外送員大打出手 街頭上演「功夫熊貓」

    2名熊貓外送員當街大打出手，上演「功夫熊貓」。（記者徐聖倫翻攝）

    2名熊貓外送員當街大打出手，上演「功夫熊貓」。（記者徐聖倫翻攝）

    2021/03/29 12:46

    〔記者徐聖倫／新北報導〕在「熊貓」任職的35歲呂姓外送員，24日晚間在新北市中和取餐時，見到同來取餐的林姓同事沒帶公司規定的保溫箱，呂男先是指責，接著不斷碎念，林男也由原本的好聲好氣道歉，漸漸不耐煩，受不了直接對呂男罵出「X恁老師」，呂男動怒揮拳，林男也揮拳反擊，直到路人報警雙方才有所消停。

    據了解，呂男在同事間作風就是如此，非常喜歡檢舉同事，不少同事都對他非常感冒。呂男從業2年有餘，每每在街上見到同為「熊貓」的同事，總喜歡對其指指點點，一下衣服沒穿整齊，一下哪邊不合規定，語氣通常都帶有挑釁意味，在同事間得到了「正義魔人」的稱號。

    呂男24日晚間7時許前往中和區景平路某飲料店取餐，做兼職的林男也剛好接獲這家店的訂單，呂男打量一下，發現林男沒有按照公司規定攜帶保溫箱，於是立刻展現正義魔人作風上前糾正，呂男口氣雖然不客氣，但林男起初還是輕聲細語的道歉，也承諾下次會記得，但呂男甚至拿手機拍下林男車牌，並持續碎念挑釁，林男終於受不了爆發。

    林男取完餐後對呂男噴出一句「X恁老師」，並向呂男比出中指，呂男回應「你再說一次」，林男沒好氣地又說了一次，呂男便出拳打人，林男見狀放下手中餐點，脫了安全帽也出拳反擊，店家與路人見2人不斷拉扯，於是報警處理。警方趕抵，2人見到警察才分開，事後2人互不提告，這才結束這場街頭鬧劇。

    2名外送員直到警方趕抵才停止。（記者徐聖倫翻攝）

    2名外送員直到警方趕抵才停止。（記者徐聖倫翻攝）

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