組「紅色隊伍」遭傳喚 白狼高調喊話「聲援的朋友們」

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂。（資料照）

2021/03/29 11:50

〔記者錢利忠／台北報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂接受中國官媒訪問時，聲稱要在台灣發展「紅色隊伍」，宣揚「和平統一、陣前起義」，集體「舔共」。為此，專辦內亂、外患及妨害國交等案件的高等檢察署，為釐清張安樂欲發展組織的金流，有無來自中國官方或中資，明天（30日）將首度傳喚張安樂到庭，釐清有無涉犯國家安全法等疑點。

據了解，張安樂日前自曝30日要赴高檢署出庭後，轄區警方擔心支持群眾聚集滋事，不敢大意，已準備阻材層層戒護，確保博愛特區內的維安萬無一失。

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根據國安法第2-1條規定，「人民不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織」。若是替中國發展組織，刑責比替外國或港澳等境外勢力辦事更重，可處7年以上徒刑，得併科5千萬元以上、1億元以下罰金。

今年1月，張安樂接受中媒訪問時透露，他靠過去的江湖背景，打算找昔日兄弟參加活動，以及吸收中、南部的年輕人，讓他們「由綠轉紅」，發展紅色隊伍，以宣揚和平統一。針對張安樂公然鼓吹「陣前起義」的行為，高檢署陸續接獲告發並分案調查；據悉，全案已指揮調查局國家安全維護工作站進行釐清。

關於張安樂及其下統促黨的金流，檢方已清查多年，2018年2月花蓮強震後，張安樂曾號召中方人士募款，並親率統促黨成員至花蓮賑災，共發放390多萬元的餐費及紅包，事後被控違反政治獻金法；台北地檢署調查，來自中方的金流並未匯入統促黨帳戶，而是匯至張安樂的私人帳戶，募款目的及用途的確用於賑災，去年11月將張安樂等人不起訴。

北檢當時調查，張安樂在花蓮強震發生後，曾透過中國通訊軟體微信，與來自中國及港澳地區的人士進行聯繫，號召募款救濟花蓮災民；當年2月17日及3月7日，張安樂率領統促黨成員兩度親訪花蓮災區，發放給災民372萬紅包，之後另宴請災民及統促黨成員，合計花費18萬多元；經勘查張安樂及其助理與中方與港澳人士的微信對話紀錄，確認張安樂的確有從中方募資的能力，不過在花蓮賑災一案上，其募來資金並未用於其政黨的經營上，張安樂這才擺脫政治獻金法官司。

張安樂得知將被高檢署傳喚釐清國安法相關案件疑點後，透過臉書表示，指為了保護台灣百姓生命財產的安全，提出「陣前起義 不做砲灰」的警示，呼籲30日前來高檢署聲援的朋友們，請務必要保持理智，千萬不要與情治人員發生任何爭執。

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