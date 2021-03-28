刑警PO網文角頭大哥後事風光辦 南警：遭斷章取義

今年二月二十三日晚間台南安平角頭陳建文遭槍殺身亡，遺體運到市立殯葬所，警方在所外做路檢。（圖：警方提供）

2021/03/28 21:40

〔記者王俊忠／台南報導〕對於3月28日網路PTT有網友貼文質疑台南市有1名黃姓刑警在某角頭通緝犯臉書上PO文說「大家把建文兄弟（今年2月23日遭槍殺身亡的安平角頭大哥陳建文）的後事辦的風風光光」，認為刑警跟通緝犯關係密切。對此，28日晚間市警六分局長陳錦文回應澄清網路社群文章有斷章取義問題。

陳錦文表示，警方維護治安、打擊黑幫犯罪的決心，絕不會因網路社群文章斷章取義而有所動搖；至於黃姓刑警在臉書社群發表的言論是否不妥？會交由督察單位調查及追究責任。

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市警六分局說明，今年2月23日晚間，陳建文在台南安平區遭槍殺送醫不治後，遺體送到市立殯葬所，陳的家屬與親友陸續聚集到殯葬所，在場有多人鼓譟、煽動想見死者最後一面，現場人潮愈聚愈多，六分局即在殯葬所門口執行路檢勤務，盤查80餘人、車子有40多輛。

警方表示，當天黃員是到殯葬所執勤、執行公務，因為看到現場人潮持續湧入，黃員為安撫在場人士、希望他們盡速散去，不要再衍生事端，因看到陳建文某親友臉書有很多人留言說已到殯葬所了，所以到陳建文該親友的臉書PO文說明，目的是要勸在場人士不要鼓譟、辦好死者的後事最重要，並非PTT網友所說「刑警與通緝犯關係密切」，黃員的PO文是遭到片面斷章取義與曲解。

3月28日網路PTT有網友貼文質疑台南市1名黃姓刑警在某角頭通緝犯臉書上PO文說「大家把建文兄弟的後事辦的風風光光」，認為刑警跟通緝犯關係密切（圖：取自PTT網站）

今年二月二十三日晚間台南安平角頭陳建文遭槍殺身亡，遺體運到市立殯葬所，大批親友到所方瞭解狀況，警方到場戒備。（圖：民眾提供）

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