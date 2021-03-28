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    首頁　>　社會

    惡賊闖空門刺死屋主兒子 檢方聲請羈押

    林姓男子（右）被刺傷後，緊追逃逸的張姓男子，最後不支倒地，送醫傷重不治。（記者周敏鴻翻攝）

    林姓男子（右）被刺傷後，緊追逃逸的張姓男子，最後不支倒地，送醫傷重不治。（記者周敏鴻翻攝）

    2021/03/28 18:52

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕新北市42歲張姓男子，26日晚上7點多，闖入桃園市桃園區大林路某民宅行竊，孰料過程中，被屋主兒子、41歲林姓男子發現，雙方扭打，張男持水果刀刺進林男左胸口，送醫傷重不治，警方昨天下午3點多將他逮捕到案，經檢察官複訊，認張男涉強盜殺人罪嫌重大，且有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押。

    警方調查，有毒品前科的張男，因有躁鬱症等精神不穩症狀，須定期前往醫院治療，26日下午他搭火車到桃園火車站，見後站大林路上的民宅鐵門沒有完全放下，闖入家中翻箱倒櫃，不料，林男返家撞見張男，雙方發生扭打，張男竟拿出預藏的水果刀，狠狠一刀刺進林男左胸口，隨即逃逸。

    林男強忍身體不適追出家門，但因血流過多、體力不支，在跑到民族陸橋附近時倒地，躺在血泊之中，路人發現緊急通報119，警消到場協助將他送醫急救，仍因傷重不治。

    經警方調閱監視器，鎖定張男身分，昨天下午3點多在新北市新莊區，將犯罪後逃之夭夭的張男，緝捕到案。張男落網後，矢口否認犯行，但警方根據其特徵及行兇時衣著與犯案時衣著相同，認涉犯強盜殺人罪嫌重大，今天下午將他移送桃園地檢署繼續偵辦。

    桃園地檢署表示，此案發生後，立即組成專案小組緝兇，並報請檢察官盧奕勳指揮偵辦，訊畢，認張男涉犯強盜殺人罪嫌重大，且有逃亡事實及滅證之虞， 向法院聲請羈押。

    新北市42歲張姓男子，26日晚上7點多，闖入桃園市桃園區大林路某民宅行竊，持水果刀刺死屋主兒子、41歲林姓男子；桃園地檢署複訊後，認張男涉強盜殺人罪嫌重大，且有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押。（記者魏瑾筠攝）

    新北市42歲張姓男子，26日晚上7點多，闖入桃園市桃園區大林路某民宅行竊，持水果刀刺死屋主兒子、41歲林姓男子；桃園地檢署複訊後，認張男涉強盜殺人罪嫌重大，且有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押。（記者魏瑾筠攝）

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