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    1歲娃被粗心媽反鎖車內嚎啕大哭 警消破窗搶救

    年輕粗心的媽媽把車鑰匙放在車內，讓反鎖車內的一歲娃悶了約十分鐘。（圖：民眾提供）

    年輕粗心的媽媽把車鑰匙放在車內，讓反鎖車內的一歲娃悶了約十分鐘。（圖：民眾提供）

    2021/03/28 18:46

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市有1位年輕媽媽近日開車載著1歲嬰兒到南區鹽埕路一帶時，車子熄火後不慎將車鑰匙留在車內，1歲娃被反鎖在小客車內達10分鐘之久，當時戶外氣溫已達28度，嬰兒在車內不斷嚎啕大哭，警方到場後經年輕媽媽同意，趕緊聯繫消防人員以鐵撬破窗、救出車內嬰兒，化解危機。

    南市警六分局鹽埕派出所警員魏廷杰、李彥德於近日中午在轄區巡邏時獲報南區鹽埕路159巷內，有1名1歲多的嬰兒被反鎖在車內。員警趕到場時，駕駛小客車的年輕媽媽告訴警方，她當時把車子熄火下車整理東西，但車鑰匙沒取下車、放在車內。

    媽媽說，孩子坐在車後座的安全座椅上，她順手關上車門，車門竟然自動上鎖，因為車鑰匙也在車內，她無法打開車門，當時約下午1點許，天氣炎熱，她怕孩子悶在車內脫水、恐有生命危險，急得拜託警方火速搶救，警方到場後經媽媽駕駛同意、趕緊聯繫消防人員到場拿鐵橇敲破車門玻璃，救出車內嬰兒，幸嬰兒平安無恙。

    汽修廠修車師傅王建中表示，有些車子有2次上鎖的防盜安全措施，如民眾不小心，確會造成這種意外狀況，他建議駕駛人到目的地停車時務必熄火、把車鑰匙拿下車，保持良好習慣，就不會發生這種意外。

    經銷賓士高級車的林詠評認為，若怕發生車子反鎖狀況，駕駛人身上不妨隨身多帶1把備用鑰匙；使用晶片鎖的汽車，則要養成隨身攜帶晶片鎖的習慣；像賓士之類的新型高級車，車鎖系統多與智慧手機APP有綁定功能，可用手機APP開、關車門鎖，不致把孩子反鎖在車內。

    年輕粗心的媽媽把車鑰匙放在車內，讓反鎖車內的一歲娃悶了約十分鐘。（圖：民眾提供）

    年輕粗心的媽媽把車鑰匙放在車內，讓反鎖車內的一歲娃悶了約十分鐘。（圖：民眾提供）

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