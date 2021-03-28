為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    萬華驚見惡鄰拿拔釘器揮舞 3住戶嚇得搬家

    員警將李壓制在地帶回派出所保護管束。（記者王冠仁翻攝）

    員警將李壓制在地帶回派出所保護管束。（記者王冠仁翻攝）

    2021/03/28 14:53

    〔記者王冠仁／台北報導〕63歲李姓男子3年前搬進台北市一處公寓後，他屢屢為了樓梯間開燈、公寓1樓大門開關問題，與該處住戶發生糾紛。李多次與住戶發生爭執，甚至還曾手持拔釘器在公寓大門外咆哮、喧嘩，住戶擔心他出現脫序行為報警，員警前來時他依然故我，最終遭警方壓制在地、帶回派出所保護管束；儘管如此，李仍依然住在該處，許多住戶不堪其擾、只好搬離。

    有住戶向媒體投訴指稱，李姓男子3年前搬進台北市萬大路附近一間公寓後，他要求其他住戶必須保持樓梯間電燈24小時點亮、1樓公寓大門不得關閉。有住戶認為白天點燈浪費電、1樓公寓大門不關恐有安全問題，但李只要發現燈被關、門沒開，就會衝出來開燈、開門。

    曾有住戶向李好言相勸、說之以理，但李卻會出言回嗆，完全無法理性溝通；李曾在與住戶的爭執間透露，他因為關燈摔倒過2次，還去開刀住院，因此堅持要開啟樓梯間的燈。

    不過，李多次為了這些事情跟住戶起糾紛，去年7月他甚至還拿著鐵製拔釘器在樓梯間揮舞、咆哮，情緒極為不穩；住戶擔心發生意外，報警求援。

    轄區警方趕到現場，發現李不斷大聲咆哮、喧嘩，員警擔心他恐有傷人之虞，券他進屋、放下拔釘器未果，於是當場將他壓制在地、帶回派出所保護管束。

    據了解，李事後依然經常與住戶發生糾紛，有住戶受不了他，先後至少有3戶人家已經搬離。

    警方說，過去確實常有民眾與李發生糾紛而打電話向警方求助，警方未來將加強巡邏該處，若發現有暴力、脫序行為將及時制止。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    師傅吊掛5樓外牆施工 遭惡鄰拉扯保命繩險墜樓
    2019/07/26 18:24

    師傅吊掛5樓外牆施工 遭惡鄰拉扯保命繩險墜樓
    扯！新住客一搬入整棟公寓就變垃圾場 網：當自家倉庫？
    2019/06/19 23:37

    扯！新住客一搬入整棟公寓就變垃圾場 網：當自家倉庫？

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    樓梯間倒「ㄆㄨㄣ」不起訴 他改揹農藥桶噴鄰居…
    2019/02/01 20:37

    樓梯間倒「ㄆㄨㄣ」不起訴 他改揹農藥桶噴鄰居…
    罵鄰居「釋放電磁波」 她遭怒「吉」GG了…
    2018/02/24 23:48

    罵鄰居「釋放電磁波」 她遭怒「吉」GG了…

    台股基金好威 千里良馬就選這檔
    社會今日熱門
    抖音落入假援交陷阱 上班族被詐8萬元
    2021/03/27 15:51

    抖音落入假援交陷阱 上班族被詐8萬元

    一年假車禍逾40件 阿伯靠膝蓋舊傷索賠
    2021/03/27 15:55

    一年假車禍逾40件 阿伯靠膝蓋舊傷索賠 影片

    經營網路簽賭站 還惕勵自己「愛拼才會贏」
    2021/03/27 16:01

    經營網路簽賭站 還惕勵自己「愛拼才會贏」

    騙要慶生！無業男橫行新莊狂吃霸王餐 卡拉OK、小吃店氣炸
    2021/03/27 16:41

    騙要慶生！無業男橫行新莊狂吃霸王餐 卡拉OK、小吃店氣炸

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播