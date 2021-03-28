萬華驚見惡鄰拿拔釘器揮舞 3住戶嚇得搬家

員警將李壓制在地帶回派出所保護管束。（記者王冠仁翻攝）

2021/03/28 14:53

〔記者王冠仁／台北報導〕63歲李姓男子3年前搬進台北市一處公寓後，他屢屢為了樓梯間開燈、公寓1樓大門開關問題，與該處住戶發生糾紛。李多次與住戶發生爭執，甚至還曾手持拔釘器在公寓大門外咆哮、喧嘩，住戶擔心他出現脫序行為報警，員警前來時他依然故我，最終遭警方壓制在地、帶回派出所保護管束；儘管如此，李仍依然住在該處，許多住戶不堪其擾、只好搬離。

有住戶向媒體投訴指稱，李姓男子3年前搬進台北市萬大路附近一間公寓後，他要求其他住戶必須保持樓梯間電燈24小時點亮、1樓公寓大門不得關閉。有住戶認為白天點燈浪費電、1樓公寓大門不關恐有安全問題，但李只要發現燈被關、門沒開，就會衝出來開燈、開門。

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曾有住戶向李好言相勸、說之以理，但李卻會出言回嗆，完全無法理性溝通；李曾在與住戶的爭執間透露，他因為關燈摔倒過2次，還去開刀住院，因此堅持要開啟樓梯間的燈。

不過，李多次為了這些事情跟住戶起糾紛，去年7月他甚至還拿著鐵製拔釘器在樓梯間揮舞、咆哮，情緒極為不穩；住戶擔心發生意外，報警求援。

轄區警方趕到現場，發現李不斷大聲咆哮、喧嘩，員警擔心他恐有傷人之虞，券他進屋、放下拔釘器未果，於是當場將他壓制在地、帶回派出所保護管束。

據了解，李事後依然經常與住戶發生糾紛，有住戶受不了他，先後至少有3戶人家已經搬離。

警方說，過去確實常有民眾與李發生糾紛而打電話向警方求助，警方未來將加強巡邏該處，若發現有暴力、脫序行為將及時制止。

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