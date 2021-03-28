為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    威脅插肚逼高中女口交 新竹火車站變態狼台中落網

    新竹火車站發生變態狼猥褻恐嚇高中女生的案件，涉案的賴男今天落網。圖為賴嫌在車站被鎖定的監視器畫面及落網情形。（記者洪美秀翻攝）

    新竹火車站發生變態狼猥褻恐嚇高中女生的案件，涉案的賴男今天落網。圖為賴嫌在車站被鎖定的監視器畫面及落網情形。（記者洪美秀翻攝）

    2021/03/28 10:53

    ［記者洪美秀／新竹報導］新竹火車站附近前天（26日）發生有變態狼猥褻及威脅高一女生口交，還自稱有刀子若不從就要女學生同歸於盡，這名高一學生嚇到不敢出聲，後來在個人IG寫下遭變態狼威脅及猥褻的過程，警方獲報後組成專案小組，並調閱多支監視器鎖定一名40歲賴姓男子涉有重嫌，今天凌晨在台中警網圍捕下落網；賴嫌辯稱從雲林到新竹找工作，因找工作不順、心情差，才會找女學生攀談，警方偵詢後依恐嚇、妨害性自主罪嫌送辦。

    警方表示，新竹火車站出現變態狼威脅女學生口交事件經媒體曝光，其實警方已受理報案並成立專案小組，也通報各鐵路警察局各車站注意，專案小組也立即調閱火車站與周邊道路的監視器，同時依據女學生所稱變態狼的樣貌逐一過濾清查，並掌握賴男犯案的路線，然後不動聲色，在今天凌晨零時許透過警網，在台中火車站將涉案的賴嫌逮捕。

    這名當事高一女學生在個人IG上也詳述整個經過，並希望落單女學生或女子注意，她寫下完整過程，指26日晚間她準備從火車站去搭公車，卻被賴男叫住，對方稱自己遭社會背叛，沒人愛，「要不是看妳那麼真誠可愛，就從妳肚子插下去當我的陪葬品。」

    後來賴男竟要求女學生幫忙口交，女學生急中生智轉移話題，表示剛吃完飯想上廁所，接著賴就尾隨陪同前往，甚至在廁所門外說出「幫叔叔口交可以嗎？不然給看胸部5分鐘，或舔下體都可以。」

    還好女學生看到廁所附近一群男生經過，趁隙開溜，並緊急抓著一名男生的手表達自己被變態狼威脅，才趁機躲開賴男的威脅，而賴男見人多便趁機逃離現場，女學生表示，整個過程雖才歷經幾分鐘，但事後回想她已整個腿軟，也對火車站充滿恐懼害怕。

    警方表示，有竊盜、槍砲前科累累的賴男事後就躲回車站，然後搭車往南走，警方過濾火車站監視器後，終於在台中將其逮捕，經警訊後依恐嚇、妨害性自主等罪嫌移送法辦。

    新竹火車站發生變態狼猥褻恐嚇高中女生的案件，涉案的賴男今天落網。圖為賴嫌在車站被鎖定的監視器畫面及落網情形。（記者洪美秀翻攝）

    新竹火車站發生變態狼猥褻恐嚇高中女生的案件，涉案的賴男今天落網。圖為賴嫌在車站被鎖定的監視器畫面及落網情形。（記者洪美秀翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新竹火車站狼出沒／威脅刀捅肚 高中女智脫困
    2021/03/28 05:30

    新竹火車站狼出沒／威脅刀捅肚 高中女智脫困
    新竹火車站驚傳惡狼出沒！高一女遭威脅「持刀插肚」逼口交
    2021/03/27 18:16

    新竹火車站驚傳惡狼出沒！高一女遭威脅「持刀插肚」逼口交

    兩指標挑美股基金
    性侵被害者組「復仇者聯盟」 揪出整復師之狼
    2021/03/24 12:27

    性侵被害者組「復仇者聯盟」 揪出整復師之狼
    66歲翁起色心 竟脫掉9旬老婦尿布猥褻被起訴
    2021/03/17 12:26

    66歲翁起色心 竟脫掉9旬老婦尿布猥褻被起訴

    捷運通車了 「泰鉅捷世匯」擁完好機能
    社會今日熱門
    找耶穌當鄰居也沒用！ 2毒販剛出道就被逮
    2021/03/27 11:14

    找耶穌當鄰居也沒用！ 2毒販剛出道就被逮

    「女兒要裝修房子！」 8旬老翁領錢槓警察 還好保住39萬
    2021/03/27 11:12

    「女兒要裝修房子！」 8旬老翁領錢槓警察 還好保住39萬

    檢舉魔人「蘇大媽」免入獄 檢方將提「非常上訴」
    2021/03/27 12:00

    檢舉魔人「蘇大媽」免入獄 檢方將提「非常上訴」

    被抓不冤枉！慣竊娃娃機店偷零錢 腰包留現場…
    2021/03/27 11:56

    被抓不冤枉！慣竊娃娃機店偷零錢 腰包留現場… 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播