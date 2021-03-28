威脅插肚逼高中女口交 新竹火車站變態狼台中落網

新竹火車站發生變態狼猥褻恐嚇高中女生的案件，涉案的賴男今天落網。圖為賴嫌在車站被鎖定的監視器畫面及落網情形。（記者洪美秀翻攝）

2021/03/28 10:53

［記者洪美秀／新竹報導］新竹火車站附近前天（26日）發生有變態狼猥褻及威脅高一女生口交，還自稱有刀子若不從就要女學生同歸於盡，這名高一學生嚇到不敢出聲，後來在個人IG寫下遭變態狼威脅及猥褻的過程，警方獲報後組成專案小組，並調閱多支監視器鎖定一名40歲賴姓男子涉有重嫌，今天凌晨在台中警網圍捕下落網；賴嫌辯稱從雲林到新竹找工作，因找工作不順、心情差，才會找女學生攀談，警方偵詢後依恐嚇、妨害性自主罪嫌送辦。

警方表示，新竹火車站出現變態狼威脅女學生口交事件經媒體曝光，其實警方已受理報案並成立專案小組，也通報各鐵路警察局各車站注意，專案小組也立即調閱火車站與周邊道路的監視器，同時依據女學生所稱變態狼的樣貌逐一過濾清查，並掌握賴男犯案的路線，然後不動聲色，在今天凌晨零時許透過警網，在台中火車站將涉案的賴嫌逮捕。

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這名當事高一女學生在個人IG上也詳述整個經過，並希望落單女學生或女子注意，她寫下完整過程，指26日晚間她準備從火車站去搭公車，卻被賴男叫住，對方稱自己遭社會背叛，沒人愛，「要不是看妳那麼真誠可愛，就從妳肚子插下去當我的陪葬品。」

後來賴男竟要求女學生幫忙口交，女學生急中生智轉移話題，表示剛吃完飯想上廁所，接著賴就尾隨陪同前往，甚至在廁所門外說出「幫叔叔口交可以嗎？不然給看胸部5分鐘，或舔下體都可以。」

還好女學生看到廁所附近一群男生經過，趁隙開溜，並緊急抓著一名男生的手表達自己被變態狼威脅，才趁機躲開賴男的威脅，而賴男見人多便趁機逃離現場，女學生表示，整個過程雖才歷經幾分鐘，但事後回想她已整個腿軟，也對火車站充滿恐懼害怕。

警方表示，有竊盜、槍砲前科累累的賴男事後就躲回車站，然後搭車往南走，警方過濾火車站監視器後，終於在台中將其逮捕，經警訊後依恐嚇、妨害性自主等罪嫌移送法辦。

新竹火車站發生變態狼猥褻恐嚇高中女生的案件，涉案的賴男今天落網。圖為賴嫌在車站被鎖定的監視器畫面及落網情形。（記者洪美秀翻攝）

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