1線4星搜救犬PAUL癌逝 屏東特搜隊弟兄列隊致敬送行

1線4星搜救犬Paul癌逝，屏東特搜隊全員列隊致敬送行。（擷取自屏東縣政府消防局特種搜救大隊臉書影片）

2021/03/27 23:08

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣唯一通過MRT認證並授予1線4星階級的搜救犬Paul，不幸癌逝，讓朝夕相處的消防局特搜大隊弟兄們萬般不捨，在為Paul送行時，全員列隊致上最敬禮，場面感人。Paul火化後將迎回骨灰立碑紀念，表彰牠救難功勳事蹟。

下個月才要滿6歲的Paul，是一隻嗅覺及反應十分靈敏的拉不拉多犬，曾參與2018年花蓮大地震搜救任務，是屏東縣6隻搜救犬中，唯一通過最高殿堂MRT（Mission Readiness Test，搜救犬隊國際任務測驗）認證的搜救犬，去年7月間獲內政部長徐國勇親自授予1線4星階級的榮譽。

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特搜大隊領犬員曾煜斌回顧4年多來與Paul朝夕相處的景像歷歷在目，亦師亦友的人犬情誼，讓他格外珍惜，曾煜斌說，Paul在1歲半時進入隊部服役，不論在平時演訓或隨隊上山下海實際參與救難，Paul總是能發揮優異的嗅覺及靈巧反應力，盡責協助隊員完成任務。

剛升任屏東縣消防局秘書的前特搜大隊長鄭建德表示，Paul在1年多前被檢查出罹患骨肉瘤，健康惡化，經多次化療仍不敵病魔，於3月24日病逝，寵物禮儀業者感念Paul生前救難貢獻，義務料理後事，讓牠帶著光榮與祝福走向另一個國度。

火化後將迎回骨灰立碑紀念

25日禮車前往大隊部接運Paul大體時，全體特搜隊員列隊致上最敬禮，象徵「任務結束」，隊員們祝牠「一路好走」，難掩不捨之情，29日火化後，特搜大隊將迎回骨灰立碑紀念。

搜救犬Paul身影，將永遠留在特搜大隊弟兄心中。（取自屏東縣政府消防局特種搜救大隊臉書）

搜救犬Paul身影，將永遠留在特搜大隊弟兄心中。（取自屏東縣政府消防局特種搜救大隊臉書）

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