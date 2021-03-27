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    首頁　>　社會

    討債搞錯對象！男沒要到錢 先挨告誹謗噴2萬

    馬姓男子討債搞錯對象，跑到不相干的店家門前亂放討債保麗龍挨告，被依加重誹謗罪判罰2萬元。（資料照）

    馬姓男子討債搞錯對象，跑到不相干的店家門前亂放討債保麗龍挨告，被依加重誹謗罪判罰2萬元。（資料照）

    2021/03/27 23:23

    〔記者林嘉東／基隆報導〕冤有頭，債有主！馬姓男子不滿綽號「小江」的男子欠錢不還，誤以為「江姐料理店」是「小江」姊姊開的店，在店外放了3塊寫有「江欠4000」、「江搶我的貨」保麗龍討債，被檢方依加重誹謗罪嫌起訴。基隆地院審結，認為馬男討債討錯對象，依加重誹謗罪，判他2萬元罰金。

    馬姓男子與綽號「小江」的男子有債務糾紛，屢屢催討積欠的4000元，小江都不還。去年11月間某天凌晨1點左右，馬男跑到夏姓女子在基隆市仁愛區孝三路經營的「江姐料理店」外，將寫著「江欠4000」、「江搶我的貨」等3塊保麗龍放在店門口。

    夏女發現後報警，她說，她沒欠馬男錢，更不認識對方，馬男毀損她名譽，也影響她的生意，怒告誹謗。而馬男到案後聲稱，是欠他錢的「小江」叫他去「江姐料理店」放保麗龍討債，「小江」真的有欠他錢，他不知道「江姐料理店」跟「小江」無關。

    檢方認定，馬男在夏女店門口放置寫有欠錢的保麗龍，已觸犯刑度最重可處2年以下徒刑的加重誹謗罪。法院審理時，也認為馬男已觸犯加重誹謗罪，審酌放保麗龍的時間從凌晨1點左右至上午9點左右，時間不長，而且馬男犯後坦承犯行，法官因此依加重誹謗罪，判罰2萬元罰金，得易服勞務。

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