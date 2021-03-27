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    3/27 今彩539頭獎開出5注！獎落新北、桃園、苗栗

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/03/27 22:29

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月27日）開獎的第110000074期今彩539頭獎開出5注，由新北市蘆洲區民族路421號的「冠福彩券行」、新北市汐止區湖前街77巷5弄2號的「金豪邁彩券行」、桃園市平鎮區義興里育英路66號1樓的「晉億投注站」及苗栗縣頭份鎮民族里民族路127號1樓的「金多寶商行」開出，其中頭份「金多寶商行」開出2注頭獎。第110000074期雙贏彩，頭獎摃龜。

    第110000074期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、09、10、13、14、16、17、18、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共185注中獎，每注可得500元；肆獎共1966注中獎，每注可得100元。

    第110000074期今彩539中獎號碼為「01、05、10、30、31」，頭獎5注中獎，每注可得480萬元；貳獎共556注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬3533注中獎，每注可得300元；肆獎共10萬4296注中獎，每注可得50元。

    第110000074期39樂合彩中獎號碼為「01、05、10、30、31」，四合共13注中獎，每注可得21萬2500元；三合共911注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬21注中獎，每注可得1125元。

    第110000074期3星彩中獎號碼為「437」，正彩共33注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000074期4星彩中獎號碼為「5599」，正彩2注中獎，可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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