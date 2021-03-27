一年假車禍逾40件 阿伯靠膝蓋舊傷索賠

現年58歲的洪男去年在北市及新北地區，常趁汽車駕駛停靠路邊開車門時，騎機車上前碰撞倒地，向駕駛出示膝蓋舊傷，要求金錢賠償。（記者闕敬倫翻攝）

2021/03/27 15:55

〔記者闕敬倫／新北報導〕現年58歲的洪姓騎士去年在北市及新北地區，疑製造逾40起假車禍案件，每次手法均大同小異，他常趁汽車駕駛停靠路邊開車門時，騎機車上前碰撞倒地，向駕駛出示膝蓋舊傷，要求金錢賠償；經永和警方調查，認定洪男有假車禍詐財的事實，現依詐欺罪移送檢方偵辦。

據了解，去年2月期間，洪男在新北地區「被路邊轎車門擊倒」就多達8次，假藉因駕駛開門發生碰撞，並出示自己膝蓋上的舊傷疤痕，向駕駛要求600至8千元不等的賠償金，若汽車駕駛不從，洪男甚至會要脅提告過失傷害，藉此逼迫駕駛屈從。

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由於洪男事故過於頻繁，永和交警見內情不單純，進而對他進行調查，員警調閱台北市交大及保險公司資料後，發現洪男在北市發生類似的案件就多達30起，有明顯事實認定他疑似利用假車禍向他人詐財。

永和交通分隊表示，洪男意圖利用「假車禍」手法謀取錢財，並非每次皆能得逞，有些駕駛承諾賠錢，最後不了了之，也因此未能成案；有些駕駛不願順從洪男要脅，當場通報警方到場，洪男也難以趁機敲詐。

警方指出，洪男向駕駛提告過失傷害的部分，皆被新北地檢判不起訴處分，至於洪男涉及的詐欺罪嫌，已交由新北地檢分案偵查。

洪男假藉因汽車駕駛開門發生碰撞，並出示自己膝蓋上的舊傷疤痕，向駕駛要求600至8千元不等的賠償金。（記者闕敬倫翻攝）

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