為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    報案駡警察、開庭駡檢察官 暴躁婦連吃兩罪

    林婦駡警察的部分，被法官判拘30天，得易科罰金，她失控在法庭上駡檢察官，一樣也被法院判拘30天，得易科罰金，林婦不滿提上訴，兩案都被法官駁回判決定讞。圖為法庭示意圖。（資料照）

    林婦駡警察的部分，被法官判拘30天，得易科罰金，她失控在法庭上駡檢察官，一樣也被法院判拘30天，得易科罰金，林婦不滿提上訴，兩案都被法官駁回判決定讞。圖為法庭示意圖。（資料照）

    2021/03/27 12:03

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓婦人與人有糾紛，她到派出所報案時，因不耐久候，竟對員警嗆聲「警察當流氓在欺負民眾」，員警當場將她逮捕送辦，法院開庭時，林婦又嗆檢察官「你腦筋不好還可以當檢察官」，當場又被檢方依妨害公務送辦，林女暴走行為，害自己連吃兩案，各被判拘役30天，得易科罰金。

    判決指出，2019年8月20日晚上9點多，林姓婦人到苓雅分局福德二路派出所報案時，當時所內正好有民眾也在報案，員警請她稍候，待等先來報案的民眾完成筆錄後再幫她處理，沒想到林婦突然情緒失控，在派出所內指著員警的鼻子大駡「你流氓是嗎」、「警察當流氓在欺負民眾」，員警當場依妨害公務罪將她逮捕送辦。

    林婦被檢方起訴後，高雄地院審理時，林婦出庭應訊，竟又當庭用手指著檢察官，嗆聲「「檢察官吃案的一堆」、「為什麼不制止這位歪七扭八的檢察官」、「你腦筋不好還可以當檢察官」、「檢察官拿雞毛當令箭，雞仔腸、鳥仔肚」，情緒失控的她，又被檢方依侮辱公務員送辦。

    林婦駡警察的部分，被法官判拘30天，得易科罰金，她失控在法庭上駡檢察官，一樣也被法院判拘30天，得易科罰金，林婦不滿提上訴，兩案都被法官駁回判決定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    罵警王八蛋還足攻下體 女妨害公務判拘役
    2021/03/24 11:59

    罵警王八蛋還足攻下體 女妨害公務判拘役
    員警幫人卻遭吐口水 醉女清醒尖叫「很丟臉」
    2021/03/19 22:51

    員警幫人卻遭吐口水 醉女清醒尖叫「很丟臉」

    兩指標挑美股基金
    蘇大媽慘了！譙人「爛科長」挨告妨害公務等6罪 二審加重判刑
    2021/03/17 12:54

    蘇大媽慘了！譙人「爛科長」挨告妨害公務等6罪 二審加重判刑
    花蓮醉男毆女警 警方祭辣椒水制伏逮人
    2021/03/09 17:23

    花蓮醉男毆女警 警方祭辣椒水制伏逮人

    台股基金好威 千里良馬就選這檔
    社會今日熱門
    新聞360》網路賭博好賺？踢爆黑幫線上吸金術
    2021/03/26 17:00

    新聞360》網路賭博好賺？踢爆黑幫線上吸金術 影片

    涉業務侵占10億、逃稅2.5億 大洋僑果集團董座陳清福180萬交保
    2021/03/26 13:14

    涉業務侵占10億、逃稅2.5億 大洋僑果集團董座陳清福180萬交保

    男護理師登山遭搶「扒光綁樹上」 跑路共犯落網
    2021/03/26 17:31

    男護理師登山遭搶「扒光綁樹上」 跑路共犯落網 影片

    戒癮治療期採尿又驗出毒品反應 祝釩剛緩起訴被撤銷
    2021/03/26 12:15

    戒癮治療期採尿又驗出毒品反應 祝釩剛緩起訴被撤銷

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播