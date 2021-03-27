報案駡警察、開庭駡檢察官 暴躁婦連吃兩罪

林婦駡警察的部分，被法官判拘30天，得易科罰金，她失控在法庭上駡檢察官，一樣也被法院判拘30天，得易科罰金，林婦不滿提上訴，兩案都被法官駁回判決定讞。圖為法庭示意圖。（資料照）

2021/03/27 12:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓婦人與人有糾紛，她到派出所報案時，因不耐久候，竟對員警嗆聲「警察當流氓在欺負民眾」，員警當場將她逮捕送辦，法院開庭時，林婦又嗆檢察官「你腦筋不好還可以當檢察官」，當場又被檢方依妨害公務送辦，林女暴走行為，害自己連吃兩案，各被判拘役30天，得易科罰金。

判決指出，2019年8月20日晚上9點多，林姓婦人到苓雅分局福德二路派出所報案時，當時所內正好有民眾也在報案，員警請她稍候，待等先來報案的民眾完成筆錄後再幫她處理，沒想到林婦突然情緒失控，在派出所內指著員警的鼻子大駡「你流氓是嗎」、「警察當流氓在欺負民眾」，員警當場依妨害公務罪將她逮捕送辦。

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林婦被檢方起訴後，高雄地院審理時，林婦出庭應訊，竟又當庭用手指著檢察官，嗆聲「「檢察官吃案的一堆」、「為什麼不制止這位歪七扭八的檢察官」、「你腦筋不好還可以當檢察官」、「檢察官拿雞毛當令箭，雞仔腸、鳥仔肚」，情緒失控的她，又被檢方依侮辱公務員送辦。

林婦駡警察的部分，被法官判拘30天，得易科罰金，她失控在法庭上駡檢察官，一樣也被法院判拘30天，得易科罰金，林婦不滿提上訴，兩案都被法官駁回判決定讞。

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